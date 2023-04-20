В гости придут аккордеон с виолончелью или наоборот

Такое сочетание можно услышать очень редко. Дуэт аккордеониста Теодора Синка и виолончелиста Момира Новаковича активно действует только с 2020 года. Они участвовали в нескольких музыкальных мероприятиях и фестивалях в странах Балтии, а их первый альбом "Altered Constructs" выйдет в 2023 году.

Теодор Синк - разносторонний исполнитель, работающий как солист, камерный музыкант и оркестрант. Окончил Таллиннское музыкальное училище, Эстонскую академию музыки и театра и Академию Сибелиуса. Он участвовал в нескольких мастер-классах и был удостоен многочисленных званий лауреата как на отечественных, так и на зарубежных конкурсах. С 2017 года Теодор Синк - концертмейстер группы виолончелистов ERSO.

Момир Новакович - аккордеонист сербского происхождения, работающий в Эстонии. Он известен как солист и камерный музыкант, выступавший на различных фестивалях и мероприятиях по всему миру и завоевавший более 40 наград на международных музыкальных конкурсах.

Момир Новакович с отличием окончил Крагуевацкую музыкальную школу в Сербии и получил степень магистра музыкального искусства в Консерватории итальянской Швейцарии в Лугано (Швейцария). В настоящее время преподает по классу аккордеона в Эстонской академии музыки и театра, а также в Ласнамяэской музыкальной школе в Таллинне.

На концерте "Ритмы сомнения" прозвучат 1-я часть сонаты для арпеджионе Шуберта, "Молитва", "Ритмы сомнения" Григорьевой и "Забвение" Пьяццоллы.