Начался сезон мотокроссов

В прошлую субботу в Виласки в Валгамаа стартовал сезон чемпионатов Эстонии по мотокроссу. Вышедших на старт оказалось много, как и водится весной, стартовали в том числе те, кто участвуют в более сильных европейских сериях. Тем ценнее завоеванные идавирусцами два призовых места.
В классе эндуро лучшим оказался Рихо Кеэрме, обогнавший Рауно Волдека на две минуты в двухчасовом заезде. В то же время старт для Рихо был не слишком многообещающим. В стартовой суматохе на втором вираже он упал и оказался в конце строя соревнующихся. После этого снова разогнался, однако следующий круг затянулся надолго. "У меня перед носом упал конкурент, и я понял, что он сильно ударился. Я остановился и, пока не приехала вызванная болельщиками скорая помощь, следил, чтобы никто не наехал на лежащего без сознания гонщика", - в итоге потеряны были еще пара минут.
Однако после этого он давил на газ до упора и одержал победу в своем классе. "Этой весной тренировался циклами по два дня подряд, но самочувствие, мышечная память и ощущение были хорошие", - сказал Рихо Кеэрме.
В классе "Е2" конкуренция была напряженная, и Танель Раук занял здесь четвертое место. Кристофер Талли в этом классе стал шестым. В гонках на квадроциклах Мартин Товис тоже занял четвертое место. В любительском классе "В" Рихо Унт занял пятое место, а в классе "Е1" шестое место досталось Аллару Кеэрме.