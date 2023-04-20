Начался сезон мотокроссов

В классе эндуро лучшим оказался Рихо Кеэрме, обогнавший Рауно Волдека на две минуты в двухчасовом заезде. В то же время старт для Рихо был не слишком многообещающим. В стартовой суматохе на втором вираже он упал и оказался в конце строя соревнующихся. После этого снова разогнался, однако следующий круг затянулся надолго. "У меня перед носом упал конкурент, и я понял, что он сильно ударился. Я остановился и, пока не приехала вызванная болельщиками скорая помощь, следил, чтобы никто не наехал на лежащего без сознания гонщика", - в итоге потеряны были еще пара минут.