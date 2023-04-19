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Эдуард Одинец стал председателем правовой комиссии Рийгикогу

Северное побережье
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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания социал-демократ Эдуард Одинец, прошедший также в Рийгикогу в качестве замещающего члена, стал председателем правовой комиссии.

В Рийгикогу предыдущего созыва Одинец руководил конституционной комиссией.

Из других избранных в Рийгикогу от Ида-Вирумаа депутатов бывший помощник йыхвиского волостного старейшины член EKRE Арво Аллер и бывший мэр Нарвы центрист Алексей Евграфов вошли в комиссию по сельской жизни, а реформист Меэлис Кийли стал членом комиссии по гособороне.

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