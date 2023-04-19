Эдуард Одинец стал председателем правовой комиссии Рийгикогу

Из других избранных в Рийгикогу от Ида-Вирумаа депутатов бывший помощник йыхвиского волостного старейшины член EKRE Арво Аллер и бывший мэр Нарвы центрист Алексей Евграфов вошли в комиссию по сельской жизни, а реформист Меэлис Кийли стал членом комиссии по гособороне.