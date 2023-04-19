Ср, 19.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Парламентской группой поддержки Ида-Вирумаа руководит уроженка Йыхви Марис Лаури

Северное побережье
Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Марис Лаури.
Марис Лаури. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председателем парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа стала реформистка Марис Лаури, уроженка Йыхви, которая, однако, в Рийгикогу была избрана в Таллинне. Лаури являлась также министром финансов, министром образования и министром юстиции.

Заместителями председателя группы поддержки являются центрист Алексей Евграфов и член EKRE Арво Аллер.

Кроме них в группу поддержки Ида-Вирумаа вступили центристы Танель Кийк, Мария Юферева-Скуратовски и Лаури Лаатс, реформисты Меэлис Кийли и Пяртель-Пеэтер Пере, член EKRE Эвелин Пооламетс, член "Isamaa" Рийна Солман и член "Eesti 200" Тармо Тамм.

Из избранных от Ида-Вирумаа депутатов Арво Аллер вошел также в группы поддержки домовладельцев и налогоплательщиков, Рапламаа, баскетбола, лесоводства, семей и демографии, местных самоуправлений и региональной политики. Он входит также в эстонско-польскую и эстонско-венгерскую парламентские группы.

Алексей Евграфов присоединился к группам поддержки местных самоуправлений и региональной политики, национальных меньшинств, Таллиннской больницы, "Rail Baltic", волейбола (председатель), баскетбола, мотоспорта и технических видов спорта, а также футбола. Он вступил также в эстонско-испанскую, эстонско-литовскую, эстонско-итальянскую, эстонско-казахстанскую, эстонско-монакскую и эстонско-корейскую парламентские группы.

Меэлис Кийли входит в группу поддержки качественной школьной сети, природных священных мест и атомной энергетики. Он является также членом эстонско-украинской, эстонско-израильской, эстонско-канадской и эстонско-великобританской парламентских групп и членом дружеской группы Эстония-Тайвань.

Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх