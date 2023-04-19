Парламентской группой поддержки Ида-Вирумаа руководит уроженка Йыхви Марис Лаури

Заместителями председателя группы поддержки являются центрист Алексей Евграфов и член EKRE Арво Аллер.

Кроме них в группу поддержки Ида-Вирумаа вступили центристы Танель Кийк, Мария Юферева-Скуратовски и Лаури Лаатс, реформисты Меэлис Кийли и Пяртель-Пеэтер Пере, член EKRE Эвелин Пооламетс, член "Isamaa" Рийна Солман и член "Eesti 200" Тармо Тамм.

Из избранных от Ида-Вирумаа депутатов Арво Аллер вошел также в группы поддержки домовладельцев и налогоплательщиков, Рапламаа, баскетбола, лесоводства, семей и демографии, местных самоуправлений и региональной политики. Он входит также в эстонско-польскую и эстонско-венгерскую парламентские группы.

Алексей Евграфов присоединился к группам поддержки местных самоуправлений и региональной политики, национальных меньшинств, Таллиннской больницы, "Rail Baltic", волейбола (председатель), баскетбола, мотоспорта и технических видов спорта, а также футбола. Он вступил также в эстонско-испанскую, эстонско-литовскую, эстонско-итальянскую, эстонско-казахстанскую, эстонско-монакскую и эстонско-корейскую парламентские группы.