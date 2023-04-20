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В Кохтла-Ярве на ямочный ремонт запланировано более 158000 евро

Ирина Кивисельг
, журналист
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С наступлением весны кохтлаярвесцы все чаще жалуются на состояние городских дорог.

На ямочный ремонт запланировано 158000 евро (без НСО). На сколько квадратных метров хватит этой суммы и какие участки дорог будут восстановлены, станет известно в конце месяца - 24 апреля завершается конкурс госзакупки на ямочный ремонт.

По словам специалиста по связям с общественностью Кохтла-Ярвеского горуправления Надежды Пахка, количество и протяженность ремонтируемых участков зависит от цен, которые предложат дорожные строители, в первую очередь будут восстановлены наиболее нуждающиеся в ремонте отрезки с учетом состояния дороги и ее приоритета.

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