В Кохтла-Ярве на ямочный ремонт запланировано более 158000 евро

На ямочный ремонт запланировано 158000 евро (без НСО). На сколько квадратных метров хватит этой суммы и какие участки дорог будут восстановлены, станет известно в конце месяца - 24 апреля завершается конкурс госзакупки на ямочный ремонт.

По словам специалиста по связям с общественностью Кохтла-Ярвеского горуправления Надежды Пахка, количество и протяженность ремонтируемых участков зависит от цен, которые предложат дорожные строители, в первую очередь будут восстановлены наиболее нуждающиеся в ремонте отрезки с учетом состояния дороги и ее приоритета.