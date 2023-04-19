Много тысяч людей в течение месяца вступили в ряды доноров органов после смерти

Прошедшая нынче инфокампания "Ради жизни" принесла Эстонии 7161 возможных новых доноров органов. Это люди, как пояснили в Эстонской кассе здоровья, которые подписали волеизъявление о посмертном донорстве.
"Подарить свои органы и тем самым спасти другого человека является неоценимым поступком", - отмечает директор Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета доктор Вирге Палль. По ее словам, за всеми подписанными волеизъявлениями стоят бескорыстные люди, которые согласны делать добро и после своей смерти.
В период активной информационной кампании с 15 марта по 16 апреля на портале пациента было оформлено 7161 новых волеизлияний о посмертном донорстве органов, то есть в среднем 217 заявлений в день. Для сравнения: до начала кампании, начиная с января 2023 года, подавалось в среднем по 11 заявлений за день.
В Эстонии сейчас сделано всего 39995 волеизъявлений о посмертном донорстве тканей и органов, то есть 3,82% взрослого населения дали свое согласие.
По состоянию на 17 апреля в Эстонии проживают 80 человек с тяжелой органной недостаточностью, ожидающих трансплантации органов. Из них 63 человека ждут почку, включая четыре почки и поджелудочную железу одновременно, 10 человек ждут печень, один поджелудочную железу и два пациента - новые легкие. Кроме того, пятеро пациентов ожидают пересадки сердца, которую делают эстонским пациентам в Хельсинки (Финляндия). Все остальные пересадки проводятся в Эстонии.
- Для того, чтобы пациенты, ожидающие трансплантации, получали своевременное лечение, важен вклад каждого члена общества. Один донор органов может подарить новую жизнь восьми разным людям, - отметила доктор Палль.
- Все совершеннолетние жители Эстонии могут легко оформить электронное волеизъявление о донорстве органов на интернет-сайте портала пациентов www.digilugu.ee. В меню сайта нужно выбрать раздел "Волеизъявления" и далее указать свое решение - о согласии или отказе - и подтвердить его цифровой подписью.
- Подписанное волеизъявление всегда можно изменить на своей странице портала пациента.
- Рекомендуется непременно сообщать близким людям о своих решениях насчет донорства органов.
- Дополнительную информацию можно найти на специальном сайте www.elundidoonorlus.ee.