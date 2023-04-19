Много тысяч людей в течение месяца вступили в ряды доноров органов после смерти

"Подарить свои органы и тем самым спасти другого человека является неоценимым поступком", - отмечает директор Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета доктор Вирге Палль. По ее словам, за всеми подписанными волеизъявлениями стоят бескорыстные люди, которые согласны делать добро и после своей смерти.

В период активной информационной кампании с 15 марта по 16 апреля на портале пациента было оформлено 7161 новых волеизлияний о посмертном донорстве органов, то есть в среднем 217 заявлений в день. Для сравнения: до начала кампании, начиная с января 2023 года, подавалось в среднем по 11 заявлений за день.

В Эстонии сейчас сделано всего 39995 волеизъявлений о посмертном донорстве тканей и органов, то есть 3,82% взрослого населения дали свое согласие.

По состоянию на 17 апреля в Эстонии проживают 80 человек с тяжелой органной недостаточностью, ожидающих трансплантации органов. Из них 63 человека ждут почку, включая четыре почки и поджелудочную железу одновременно, 10 человек ждут печень, один поджелудочную железу и два пациента - новые легкие. Кроме того, пятеро пациентов ожидают пересадки сердца, которую делают эстонским пациентам в Хельсинки (Финляндия). Все остальные пересадки проводятся в Эстонии.

- Для того, чтобы пациенты, ожидающие трансплантации, получали своевременное лечение, важен вклад каждого члена общества. Один донор органов может подарить новую жизнь восьми разным людям, - отметила доктор Палль.