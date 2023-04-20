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"Дураково поле" превращается в "Таинственный город"

Ирина Кивисельг
, журналист
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Бывший пустырь скоро станет новой музейной экспозицией, а пока здесь еще можно увидеть такие свидетельства прошлой эпохи.
Бывший пустырь скоро станет новой музейной экспозицией, а пока здесь еще можно увидеть такие свидетельства прошлой эпохи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Силламяэ началось строительство интерактивного тематического парка советской эпохи, который будет еще ближе знакомить посетителей с историей и своеобразием приморского города. В этот проект будет инвестировано почти полтора миллиона евро, в том числе около миллиона евро из европейского фонда регионального развития: город представил проект новой туристической достопримечательности в программу укрепления конкурентоспособности регионов и получил поддержку.

"Дураково поле" - так шутливо называли между собой силламяэские музейщики пустырь за домом, где иногда летом устраивали разные веселые летние мероприятия, и много лет мечтали о том, сколько всего интересного можно было бы придумать на этой территории, если ее благоустроить. Мечты сбываются - уже скоро здесь появится зона отдыха со скульптурами, клумбами, скамейками, дорожками, мусорными урнами и афишными тумбами, какие были в городской картине в 50-х годах. Окунуться в прошлое помогут также две новых интерактивных экспозиции, созданием которых уже занимается ТОО "BlueRay", выигравшее конкурс.

Советник по развитию Силламяэского горуправления Аллен Аллет сказал, что конкурс госпоставки на строительство выиграло ТОО "Eesti ESM" и строители в начале апреля активно приступили к земляным работам.

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