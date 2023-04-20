"Дураково поле" превращается в "Таинственный город"

"Дураково поле" - так шутливо называли между собой силламяэские музейщики пустырь за домом, где иногда летом устраивали разные веселые летние мероприятия, и много лет мечтали о том, сколько всего интересного можно было бы придумать на этой территории, если ее благоустроить. Мечты сбываются - уже скоро здесь появится зона отдыха со скульптурами, клумбами, скамейками, дорожками, мусорными урнами и афишными тумбами, какие были в городской картине в 50-х годах. Окунуться в прошлое помогут также две новых интерактивных экспозиции, созданием которых уже занимается ТОО "BlueRay", выигравшее конкурс.