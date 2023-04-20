"Дураково поле" превращается в "Таинственный город"

В Силламяэ началось строительство интерактивного тематического парка советской эпохи, который будет еще ближе знакомить посетителей с историей и своеобразием приморского города. В этот проект будет инвестировано почти полтора миллиона евро, в том числе около миллиона евро из европейского фонда регионального развития: город представил проект новой туристической достопримечательности в программу укрепления конкурентоспособности регионов и получил поддержку.
"Дураково поле" - так шутливо называли между собой силламяэские музейщики пустырь за домом, где иногда летом устраивали разные веселые летние мероприятия, и много лет мечтали о том, сколько всего интересного можно было бы придумать на этой территории, если ее благоустроить. Мечты сбываются - уже скоро здесь появится зона отдыха со скульптурами, клумбами, скамейками, дорожками, мусорными урнами и афишными тумбами, какие были в городской картине в 50-х годах. Окунуться в прошлое помогут также две новых интерактивных экспозиции, созданием которых уже занимается ТОО "BlueRay", выигравшее конкурс.