ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы уходите с должности?

- Я ухожу по личным причинам. На данный момент у меня нет новой постоянной работы. Но и в Виру-Нигула загруженность оказалась довольно большой (входящий в Партию реформ Айнар Сепник весной прошлого года был избран председателем Виру-Нигулаского волостного собрания. - Ред.), и часто приходится там находиться.