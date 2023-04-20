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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы уходите с должности?

Северное побережье
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Айнар Сепник.
Айнар Сепник. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Руководитель волостного учреждения "Jõhvi Sport", созданного в прошлом году для управления принадлежащими волости спортивными сооружениями, Айнар Сепник покинет свой пост в конце апреля, и волостное управление на конкурсной основе ищет нового руководителя. Сепник пробыл в этой должности всего год.

Исполнительный руководитель "Jõhvi Sport" АЙНАР СЕПНИК:

- Я ухожу по личным причинам. На данный момент у меня нет новой постоянной работы. Но и в Виру-Нигула загруженность оказалась довольно большой (входящий в Партию реформ Айнар Сепник весной прошлого года был избран председателем Виру-Нигулаского волостного собрания. - Ред.), и часто приходится там находиться.

"Jõhvi Sport" как новое учреждение, по моему мнению, за первый год хорошо вошло в ритм. Для этого нужно было проделать довольно большую бюрократическую работу, невидимую для общественности. Также необходимо было устранить немало недочетов, проявившихся, например, на новом стадионе.

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