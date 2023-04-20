На новый конкурс для признания молодежи Ида-Вирумаа ждут кандидатов

Идея торжественного мероприятия, призванного выразить благодарность молодежи, возникла благодаря решению ученических представительств собраться вместе.

- В начале прошлого учебного года в Тойла прошел день сотрудничества шести гимназий Ида-Вирумаа, на котором возникла идея более тесного общения ученических представительств. Первая встреча ученических представительств состоялась в Кивиылиской 1-й средней школе, где молодые люди подтвердили, что для них важно общение друг с другом и возможность внести свой вклад в развитие ида-вируской молодежи и родного края, - вспомнила Хелена Пайст, член оргкомитета и руководитель по интересам в Кивиылиской 1-й средней школе.

К настоящему времени состоялись заседания ученических представительств в гимназиях Ийзаку, Кохтла-Ярве, Тойла и Силламяэ, а также была возможность посетить Йыхвискую школу программирования и проконсультироваться там. Во время встреч зародилась и мечта о большом совместном мероприятии для молодежи Ида-Вирумаа, которое состоится в мае в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

Команда организаторов призывает всех заметить и выразить признание ярким молодежным деятелям уезда в возрасте от 15 до 26 лет. "Ида-Вирумаа нуждается в активной молодежи, а молодежь нуждается в признании", - сказала Хелена Пайст.

Кандидатов можно представить до 30 апреля на странице Ида-Вирумааского союза самоуправлений в "Facebook" или на сайте. Это могут сделать юридические и физические лица, в том числе сами молодые люди, родители, организации, школы и местные самоуправления.