ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Туристические предприятия под огнем

Потом пришел ковид с его строгими ограничениями, вынудивший учреждения размещения, общепита и прочего обслуживающего сектора на какое-то время и вовсе закрыть свои двери. Правительство пыталось, правда, компенсировать это из госбюджета, однако этого едва хватало, чтобы выжить. Потом началась война в Украине вместе с санкциями, а также энергетический кризис, который резко взвинтил повседневные расходы у всех.

По ида-вируским туристическим предпринимателям война в Украине ударила, пожалуй, сильнее, чем по действующим в других регионах, именно потому, что во многом из-за местоположения доля российских туристов здесь была значительной. За последние годы она выросла до четверти общего числа туристов, что во многом стало результатом многолетней маркетинговой работы. Теперь она на нуле. После начала войны и исчезновения российского рынка здешний туристический кластер начал посматривать в сторону Финляндии. Однако теперь, когда новая правительственная коалиция сообщила, что собирается увеличить установленную прежде для учреждений размещения ставку налога с оборота с 9% до 22%, предприниматели говорят, что это означает для них утрату конкурентоспособности.