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В "Женских историях" Наталии Смирновой отражаются эмоции и чувства

Ирина Кивисельг
, журналист
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Каждое творение Наталии Смирновой - это маленькая новелла о женщине.
Каждое творение Наталии Смирновой - это маленькая новелла о женщине. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки кохтлаярвеска Наталия Смирнова представляет новую коллекцию творческих работ - "Женские истории". Они исполнены в стиле mixed media, что означает смешение разных изобразительных средств и техник. Выставка открыта до 13 мая, вход свободный.

Наталия Смирнова - преподаватель французского языка, но давно увлекается изобразительным искусством, почти каждый год удивляя земляков чем-то новым. Декупаж, эгломизе, коллаж и многое другое видели гости библиотеки на прежних выставках. Но она продолжает изучать теорию искусства, стили и новые техники, а главное - готова делиться своими знаниями с другими, в том числе и на выставках в библиотеке.

По словам автора, стиль mixed media открывает безграничные возможности для выражения своего мироощущения. Это подтверждают названия картин: "Предчувствие весны", "Мужчина моей жизни", "Летние сны", "Портрет осени", "Рождество", "Письма из лета" и другие. 

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