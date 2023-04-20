В "Женских историях" Наталии Смирновой отражаются эмоции и чувства

Наталия Смирнова - преподаватель французского языка, но давно увлекается изобразительным искусством, почти каждый год удивляя земляков чем-то новым. Декупаж, эгломизе, коллаж и многое другое видели гости библиотеки на прежних выставках. Но она продолжает изучать теорию искусства, стили и новые техники, а главное - готова делиться своими знаниями с другими, в том числе и на выставках в библиотеке.