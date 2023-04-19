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В управлении Нарвой достигнуто коалиционное соглашение

Северное побережье
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Коалиционный договор от имени 20 членов Нарвского городского собрания подписали 19 апреля Денис Ларченко (Eesti 200), Татьяна Стольфат (фракция "Kesk", Центристская партия) и Игорь Андреев (фракция "Narva Tulevik").
Коалиционный договор от имени 20 членов Нарвского городского собрания подписали 19 апреля Денис Ларченко (Eesti 200), Татьяна Стольфат (фракция "Kesk", Центристская партия) и Игорь Андреев (фракция "Narva Tulevik"). Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Нарвском городском собрании представители фракции мэра Катри Райк "Narva Tulevik, фракции "Kesk" и избирательного списка"Eesti 200" подписали коалиционный договор.

В новую коалицию вошли 20 из всего 31-го депутата Нарвского городского собрания.

В их коалиционном договоре одним из приоритетов названо улучшение качества оказываемых в городе медицинских услуг - в том числе за счет создания нового корпуса активного лечения в Нарвской больнице.

В связи с подписанием договора заявлено, что переход на зеленую энергию поставил под угрозу высокооплачиваемые рабочие места в городе, которые находятся в "Eesti Energia", поэтому внимание акцентируется также на поддержке предпринимателей, работающих в Нарве, на эффективном сотрудничестве с теми, кто проявили интерес к инвестированию в Нарву, а также на поиске новых инвестиций.

Коалиционные партнеры рассчитывают на привлечение дополнительных средств из различных фондов поддержки, в том числе Фонда справедливого перехода.

Также заявлено, что для города со стареющим населением еще одно важное направление - развитие социальной сферы. Коалицией планируется построить в Нарве новый дом для престарелых и повысить зарплату социальным работникам. Также ведется поиск возможностей для открытия первого в городе дневного центра для пожилых людей.

В области спорта договор уделяет особое внимание расширению возможностей для занятий плаванием, строительству нового футбольного зала и дальнейшему развитию спортивного центра в Эккекюла.

Коалиционный договор также предусматривает обновление основных документов города и структуры Нарвской городской управы. Городских чиновников, которые соответствуют квалификационным требованиям, согласно договору, ждет повышение зарплаты.

По словам председателя Нарвского городского собрания Татьяны Стольфат, у коалиции, приступившей сегодня к работе, есть воля и силы для сотрудничества как минимум до следующих местных выборов в октябре 2025 года.

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