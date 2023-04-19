День Тартуского университета пройдет в Нарве

В рамках студенческих дней Ида-Вирумаа во время дня открытых дверей в Нарвском колледже Тартуского университета местные гимназисты, студенты и другие заинтересованные лица смогут больше узнать о возможностях обучения в Нарве.
День открытых дверей 25 апреля начнется с экскурсии по Нарвскому колледжу Тартуского университета. В течение всего дня в фойе будет работать инфоярмарка, где можно обратиться к студентам за советами и информацией, а также узнать об учебе в университете и будущих карьерных возможностях.
При участии студенческого представительства можно будет принять участие в интерактивной охоте за сокровищами.
На проводимых в течение дня семинарах можно будет также ознакомиться с содержанием учебных программ, узнать, подходит ли вам выбранная специальность, и задать вопросы о поступлении. Волшебный мир ДНК ждет своего открытия, где с помощью микроскопа можно выяснить, как выглядят клетки дрожжей, бактерий и растений.
Также участники мероприятия узнают, что такое семиотика и как она связана с рекламой, политикой и повседневным поведением.
Расписание Дня открытых дверей
- 12.00-15.00 информационная ярмарка в фойе колледжа, где можно будет узнать о возможностях обучения в Тартуском университете.
- 12.15 - начало экскурсии по Нарвскому колледжу и охоты за сокровищами.
- 12.15, 13.15, 14.15 - время начала семинаров, для участия требуется предварительная регистрация.
Студенческие дни Ида-Вирумаа, проходящие с 24 по 28 апреля, сделают более заметными возможности получения высшего образования в Ида-Вирумаа, а также ознакомят с местной студенческой жизнью. Студенческие дни создают важные связи между студентами, гимназистами, обществом и предпринимательством, что способствует развитию социально-экономической сети Ида-Вирумаа. Студенческие дни Ида-Вирумаа организованы в сотрудничестве с Вирумааским колледжем Таллиннского технического университета, Таллиннским колледжем здравоохранения, Нарвским колледжем Тартуского университета и Академией внутренней безопасности.