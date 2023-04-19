День Тартуского университета пройдет в Нарве

День открытых дверей 25 апреля начнется с экскурсии по Нарвскому колледжу Тартуского университета. В течение всего дня в фойе будет работать инфоярмарка, где можно обратиться к студентам за советами и информацией, а также узнать об учебе в университете и будущих карьерных возможностях.

При участии студенческого представительства можно будет принять участие в интерактивной охоте за сокровищами.

На проводимых в течение дня семинарах можно будет также ознакомиться с содержанием учебных программ, узнать, подходит ли вам выбранная специальность, и задать вопросы о поступлении. Волшебный мир ДНК ждет своего открытия, где с помощью микроскопа можно выяснить, как выглядят клетки дрожжей, бактерий и растений.

Также участники мероприятия узнают, что такое семиотика и как она связана с рекламой, политикой и повседневным поведением.

Расписание Дня открытых дверей 12.00-15.00 информационная ярмарка в фойе колледжа, где можно будет узнать о возможностях обучения в Тартуском университете.

12.15 - начало экскурсии по Нарвскому колледжу и охоты за сокровищами.

12.15, 13.15, 14.15 - время начала семинаров, для участия требуется предварительная регистрация.