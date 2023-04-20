Ректором Тартуского университета снова выбран Тоомас Ассер

Ректор Тартуского университета избирается на пять лет, Тоомас Ассер занимает этот пост с 2018 года.

Как рассказывает Rus.ERR, нынче на выборах ректора соперниками Ассера были профессора Рауль Эаметс (кандидат от факультета социальных наук) и Яак Вило (кандидат от факультета естественных и точных наук), который не прошел во второй тур голосования.

За Ассера во втором туре проголосовали 168 членов коллегии выборщиков, за Эаметса - 68. Для избрания кандидат должен был получить более половины голосов, то есть 147.