ERR: В школах не хватает специалистов для поддержки детей с трудностями в обучении

По данным Министерства науки и образования, пятая часть школьников нуждаются в кратковременной поддержке со стороны специалистов во время обучения, а 7 процентов из них испытывают на постоянной основе трудности в обучении, сообщают "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR.

"C каждым годом этих учеников все больше, и в каждом классе есть такие ученики, кто нуждается в помощи, - один-два человека, есть и побольше", - рассказала социальный педагог Маргарита Вяхеяус.

По словам бывшего учителя Грете Мариа Неппо, наиболее классический пример - синдром дефицита внимания. "Кроме того, есть ученики с тревожными расстройствами, то есть дети, которые просто не ходят в школу, потому что постоянно испытывают тревогу. К этому можно добавить поведенческие расстройства, которые часто связаны с семьей и окружением", - отметила она.

Специалистов катастрофически не хватает. Например, в Каламаяской основной школе на 500 учеников - один социальный педагог, логопед и спецпедагог.

Если план правительства ввести со следующего года обязательное образование до 18 лет осуществится, то это нововведение коснется уже тех, кто поступит в девятый класс в будущем году. А это значит, что еще больше учащихся будут нуждаться в помощи и появится необходимость в дополнительных специалистах.

В Министерстве образования и науки заверили, что по необходимым специальностям сейчас набрано достаточно студентов.