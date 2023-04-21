Статистика показала, насколько и почему в Эстонии подорожало строительство

Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов и подразделяется на три основных группы: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы.

При расчете индекса цен на строительство учитываются частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчете же индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, в первом квартале 2023 года в сравнении с тем же периодом предыдущего года на рост индекса больше всего повлияло подорожание материалов, на долю которого пришлось 68% общего роста индекса.

- По сравнению с четвертым кварталом прошлого года затраты на оплату труда выросли на 1,8%, на оборудование - на 2,2%, а на материалы - на 1,3%, - сообщил Паулус.

Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы вырос на 1,3% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года и на 13,5% по сравнению с первым кварталом предыдущего года.