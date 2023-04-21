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Много сухой травы сгорело рядом с Силламяэ и в других местах Ида-Вирумаа

Один землесобственник получил штраф от спасателей
Илья Смирнов
, журналист
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Возгорания сухой травы рядом с Силламяэ, в деревне Вайвара.
Возгорания сухой травы рядом с Силламяэ, в деревне Вайвара. Фото: Päästeamet

В деревне Вайвара на административной территории Нарва-Йыэсуу спасатели потушили большой ландшафтный пожар. Горевшая то там, то здесь сухая трава только за одни сутки доставила пожарным немало хлопот.

Днем 20 апреля, в 16.31, пожарные машины выехали в деревню Вайвара, где на большой площади горела сухая трава. Исследование с поднятого в воздух дрона показало, что это возгорание затрагивает площадь 2,5 гектара.

Спасателям понадобилось почти два часа, чтобы ограничить зону распространения огня. Еще час ушел на окончательное тушение.

В те же сутки возгорания сухой травы были ликвидированы также в Нарве на улице Пуувилла (там под огнем были приблизительно сто квадратных метров территории) и рядом с нарвской улицей Ору (200 квадратных метров), в районе Кукрузе города Кохтла-Ярве (приблизительно один гектар) и в деревне Пуру Йыхвиской волости (1000 квадратных метров). В последнем случае землесобственнику сразу же выписали штраф за сжигание травы, о чем сообщил Спасательный департамент в сводке происшествий.

Спасатели напоминают, что подобное сжигание травы на земле в Эстонии запрещено круглый год.

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