В деревне Вайвара на административной территории Нарва-Йыэсуу спасатели потушили большой ландшафтный пожар. Горевшая то там, то здесь сухая трава только за одни сутки доставила пожарным немало хлопот.
Много сухой травы сгорело рядом с Силламяэ и в других местах Ида-Вирумаа
Днем 20 апреля, в 16.31, пожарные машины выехали в деревню Вайвара, где на большой площади горела сухая трава. Исследование с поднятого в воздух дрона показало, что это возгорание затрагивает площадь 2,5 гектара.
Спасателям понадобилось почти два часа, чтобы ограничить зону распространения огня. Еще час ушел на окончательное тушение.
В те же сутки возгорания сухой травы были ликвидированы также в Нарве на улице Пуувилла (там под огнем были приблизительно сто квадратных метров территории) и рядом с нарвской улицей Ору (200 квадратных метров), в районе Кукрузе города Кохтла-Ярве (приблизительно один гектар) и в деревне Пуру Йыхвиской волости (1000 квадратных метров). В последнем случае землесобственнику сразу же выписали штраф за сжигание травы, о чем сообщил Спасательный департамент в сводке происшествий.
Спасатели напоминают, что подобное сжигание травы на земле в Эстонии запрещено круглый год.