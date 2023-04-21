В Ида-Вирумаа нашли белорусского рабочего-нелегала

Сотрудники миграционной службы Идаской префектуры Департамента полиции и погрнохраны 20 апреля проверили предприятия в Ида-Вирумаа, чтобы выяснить, легально ли находятся и работают в Эстонии их сотрудники. В ходе проверки был обнаружен гражданин Беларуси, краткосрочное трудоустройство которого не было оформлено в названном департаменте.