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В Ида-Вирумаа нашли белорусского рабочего-нелегала

Северное побережье
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Во время полицейской проверки. Иллюстративный фотоснимок.
Во время полицейской проверки. Иллюстративный фотоснимок. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Ряд предприятий Ида-Вирумаа проверили на предмет легальности рабочей силы.

Сотрудники миграционной службы Идаской префектуры Департамента полиции и погрнохраны 20 апреля проверили предприятия в Ида-Вирумаа, чтобы выяснить, легально ли находятся и работают в Эстонии их сотрудники. В ходе проверки был обнаружен гражданин Беларуси, краткосрочное трудоустройство которого не было оформлено в названном департаменте.

Мужчине выписали штраф в размере 800 евро за нарушение Закона об иностранцах. Иностранцу также выдали предписание покинуть Эстонию и на три года запретили снова въезжать в Шенгенскую зону.

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