В Кохтла-Ярве продали почти все выставленные на аукцион квартиры

На открытом аукционе муниципальных квартир, состоявшемся 20 апреля в Кохтла-Ярвеской горуправе, продали почти все жилье, выставленное на торги.
С молотка ушли 14 из 15 квартир в разных частях города Кохтла-Ярве и по одной квартире в Силламяэ и Кивиыли.
В аукционе было всего семь участников - это частные и юридические лица.
Суммарная начальная стоимость продаваемого жилья составляла 25770 евро, а в ходе торгов выручка за 14 проданных квартир достигла 35900 евро.
По словам кохтла-ярвеского специалиста по связям с общественностью Надежды Пахка, впервые в истории подобных аукционов были зарегистрированы потенциальные покупатели на все 15 квартир, но в последний момент один претендент отказался от участия в торгах.