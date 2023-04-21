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В Кохтла-Ярве продали почти все выставленные на аукцион квартиры

Ирина Кивисельг
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Типовой жилой дом на улице Уус в городе Кохтла-Ярве.
Типовой жилой дом на улице Уус в городе Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

На открытом аукционе муниципальных квартир, состоявшемся 20 апреля в Кохтла-Ярвеской горуправе, продали почти все жилье, выставленное на торги.

С молотка ушли 14 из 15 квартир в разных частях города Кохтла-Ярве и по одной квартире в Силламяэ и Кивиыли.

В аукционе было всего семь участников - это частные и юридические лица.

Суммарная начальная стоимость продаваемого жилья составляла 25770 евро, а в ходе торгов выручка за 14 проданных квартир достигла 35900 евро.

По словам кохтла-ярвеского специалиста по связям с общественностью Надежды Пахка, впервые в истории подобных аукционов были зарегистрированы потенциальные покупатели на все 15 квартир, но в последний момент один претендент отказался от участия в торгах.

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Кохтла-Ярве
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