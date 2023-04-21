В Кохтла-Ярве продали почти все выставленные на аукцион квартиры

С молотка ушли 14 из 15 квартир в разных частях города Кохтла-Ярве и по одной квартире в Силламяэ и Кивиыли.

В аукционе было всего семь участников - это частные и юридические лица.

Суммарная начальная стоимость продаваемого жилья составляла 25770 евро, а в ходе торгов выручка за 14 проданных квартир достигла 35900 евро.