Вирве Осила: Время перелесок

Мужчины, прошедшие через этот котел, на сегодня уже седые, подходят к финишной прямой своего жизненного пути или даже закончили его. У нас не было возможности позаботиться о них тогда, сегодня у нас имеются все возможности поддержать - хотя бы достойно вспомнив о них. Эти тогдашние жертвы насилия не приравнивают себя к нынешним побывавшим в миссиях служащим Сил обороны и не ждут, чтобы их отметили перелеской, они не приравнивают себя к сосланным в Сибирь и не требуют значка-василька. Им не нужен орден ни Репейника, ни Чертополоха.

Они не просят ничего. Они давно смирились с тем, что отсутствует любое отношение к ним. Нам самим нужно замечать, понимать и вспоминать о них.

О депортированных есть спектакли, книги и фильмы; о лесных братьях - книги и телепередачи; о Чернобыле тоже говорилось и писалось много. О Советской армии написана пара книг, авторами которых являются бывшие военнослужащие. Об эстонских парнях, участвовавших в советское время в войне в Афганистане, история молчит. Много ли их было отправлено туда? Многие ли погибли там? Как сложилась их жизнь после войны? С какими физическими и душевными травмами они боролись тогда, а кто-то, может быть, борется до сих пор?