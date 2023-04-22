Сб, 22.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ОПРОС ⟩ Нужно ли вводить налог на автомобили?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
,
Facebook Twitter
Comments
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
Фото: Peeter Lilleväli

Янно КАЗЕМАА, офисный сотрудник:

- Лично я согласен платить, если эти суммы не будут космическими. А главное, будут приемлемыми для обычных людей. Но хотел бы сначала увидеть, что с этих новых сборов будет толк, знать, куда эти деньги пойдут: не просто дырку в бюджете закрыть, а на ремонт дорог, например, строительство новых...

Фото: Peeter Lilleväli

Арго КЕЭРМЕ, автоэнтузиаст:

- В принципе, уже есть очень нормальный автоналог, который называется топливным акцизом - кто больше ездит, и у кого машина неэкономичная, тот платит больше. Не вижу нужды еще один налог платить, придется ведь взять дополнительно чиновников, которые будут смотреть каждую машину и выдавать счета... Короче, расходы для сбора автоналогов такие большие, что, считаю, самый справедливый вариант, как и есть, - акциз на топливо.

Фото: Peeter Lilleväli

Алексей СУРКОВ, разработчик программ:

- Зависит от того, на какой основе и с какой целью его вводить. Государству нужно, людям - нет. Если бы этот налог учитывал состояние автомобиля, то не против - хочется видеть на улицах меньше старых авто, которые выхлопами загрязняют воздух. Но не стоит облагать налогом электромобили - они не загрязняют природу, но дорогие, не каждый может себе позволить.

Фото: Peeter Lilleväli

Юрий ЯГИНЦЕВ, пенсионер:

- Совершенно против. Нам и так приходится платить слишком много налогов, бензин дорогой, пенсионерам особенно сложно, пенсии маленькие. Пусть государственные мужи ищут другие способы закрыть прорехи в казне.

Фото: Peeter Lilleväli

Андрей ДМИТРОВИЧ, футбольный тренер:

- Не нужно, такого налога не было никогда. Если вводить, то только на какие-то дорогие машины. Простым людям и так трудно справляться, поэтому у большинства старые авто. Зачем им еще усложнять жизнь?

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Мнение
Наверх