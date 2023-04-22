ОПРОС ⟩ Нужно ли вводить налог на автомобили?

Янно КАЗЕМАА, офисный сотрудник:
- Лично я согласен платить, если эти суммы не будут космическими. А главное, будут приемлемыми для обычных людей. Но хотел бы сначала увидеть, что с этих новых сборов будет толк, знать, куда эти деньги пойдут: не просто дырку в бюджете закрыть, а на ремонт дорог, например, строительство новых...
Арго КЕЭРМЕ, автоэнтузиаст:
- В принципе, уже есть очень нормальный автоналог, который называется топливным акцизом - кто больше ездит, и у кого машина неэкономичная, тот платит больше. Не вижу нужды еще один налог платить, придется ведь взять дополнительно чиновников, которые будут смотреть каждую машину и выдавать счета... Короче, расходы для сбора автоналогов такие большие, что, считаю, самый справедливый вариант, как и есть, - акциз на топливо.
Алексей СУРКОВ, разработчик программ:
- Зависит от того, на какой основе и с какой целью его вводить. Государству нужно, людям - нет. Если бы этот налог учитывал состояние автомобиля, то не против - хочется видеть на улицах меньше старых авто, которые выхлопами загрязняют воздух. Но не стоит облагать налогом электромобили - они не загрязняют природу, но дорогие, не каждый может себе позволить.
Юрий ЯГИНЦЕВ, пенсионер:
- Совершенно против. Нам и так приходится платить слишком много налогов, бензин дорогой, пенсионерам особенно сложно, пенсии маленькие. Пусть государственные мужи ищут другие способы закрыть прорехи в казне.
Андрей ДМИТРОВИЧ, футбольный тренер:
- Не нужно, такого налога не было никогда. Если вводить, то только на какие-то дорогие машины. Простым людям и так трудно справляться, поэтому у большинства старые авто. Зачем им еще усложнять жизнь?
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