Впереди сухие выходные: спасатели будут штрафовать прямо на природе, чтобы предотвратить пожары

В связи с прогнозом погоды, повышенной пожароопасностью и учащением в последние недели лесных и ландшафтных пожаров Идаский спасательный центр ввел с 21 апреля оперативный режим предотвращения.

Уже в эти выходные дни спасатели будут патрулировать на территориях Ида- и Ляэне-Вирумаа, чтобы контролировать соблюдение требований безопасности теми людьми, кто разжигают костры и грили, а также чтобы следить за соблюдением запрета на сжигание травы. Цель - предотвратить масштабные ландшафтные пожары и повысить осведомленность людей о требованиях безопасности при разведении огня на природе.