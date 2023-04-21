Впереди сухие выходные: спасатели будут штрафовать прямо на природе, чтобы предотвратить пожары

На предстоящих выходных ожидается повышенный риск возгораний, так как погода предсказывается в основном без осадков. Северо-восточный спасательный центр уже с пятницы усиленно занялся предотвращением возможных пожаров.
В связи с прогнозом погоды, повышенной пожароопасностью и учащением в последние недели лесных и ландшафтных пожаров Идаский спасательный центр ввел с 21 апреля оперативный режим предотвращения.
Уже в эти выходные дни спасатели будут патрулировать на территориях Ида- и Ляэне-Вирумаа, чтобы контролировать соблюдение требований безопасности теми людьми, кто разжигают костры и грили, а также чтобы следить за соблюдением запрета на сжигание травы. Цель - предотвратить масштабные ландшафтные пожары и повысить осведомленность людей о требованиях безопасности при разведении огня на природе.
Спасатели сообщили, что начали особо следить за безопасностью в том числе в дачных поселках, зонах отдыха и у лесных домиков.
Руководители спасательного отряда имеют право штрафовать тех, кто игнорируют требования безопасности. Наложенный в упрощенном порядке штраф за несоблюдение противопожарных требований составляет 40 евро.