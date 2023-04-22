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Парламентарии подали министру внутренних дел запрос по делу о пожаре в доме журналиста Теэта Корстена

Эрик Калда
, журналист
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Дом Теэта Корстена был уничтожен огнем. Есть подозрение, что дом могли поджечь недоброжелатели, которым не нравятся его антироссийские взгляды.
Дом Теэта Корстена был уничтожен огнем. Есть подозрение, что дом могли поджечь недоброжелатели, которым не нравятся его антироссийские взгляды. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На этой неделе пять членов фракции "Отечества" в Рийгикогу подали запрос министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу, в котором хотят узнать обстоятельства расследования, связанного с пожаром в доме журналиста Теэта Корстена в Кохтла-Ярве.

"В Ида-Вируском уезде проживает много граждан России, среди которых поддержка Путина на президентских выборах 2018 года составила 94 процента. На выборах в Рийгикогу самыми популярными среди эстонских граждан уезда были откровенно пророссийские кандидаты, один из которых [Айво Петерсон. - Э. К.], как известно, находится под стражей по подозрению в совершении преступления против государства", - начинают свой письменный запрос пятеро депутатов.

После эскалации войны в Украине, по их словам, "жители уезда делали заявления в поддержку России, в том числе обращались к Путину с просьбой организовать убийство премьер-министра Эстонии".

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