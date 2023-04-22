На этой неделе пять членов фракции "Отечества" в Рийгикогу подали запрос министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу, в котором хотят узнать обстоятельства расследования, связанного с пожаром в доме журналиста Теэта Корстена в Кохтла-Ярве.
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Парламентарии подали министру внутренних дел запрос по делу о пожаре в доме журналиста Теэта Корстена
"В Ида-Вируском уезде проживает много граждан России, среди которых поддержка Путина на президентских выборах 2018 года составила 94 процента. На выборах в Рийгикогу самыми популярными среди эстонских граждан уезда были откровенно пророссийские кандидаты, один из которых [Айво Петерсон. - Э. К.], как известно, находится под стражей по подозрению в совершении преступления против государства", - начинают свой письменный запрос пятеро депутатов.
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