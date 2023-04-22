Парламентарии подали министру внутренних дел запрос по делу о пожаре в доме журналиста Теэта Корстена

"В Ида-Вируском уезде проживает много граждан России, среди которых поддержка Путина на президентских выборах 2018 года составила 94 процента. На выборах в Рийгикогу самыми популярными среди эстонских граждан уезда были откровенно пророссийские кандидаты, один из которых [Айво Петерсон. - Э. К.], как известно, находится под стражей по подозрению в совершении преступления против государства", - начинают свой письменный запрос пятеро депутатов.