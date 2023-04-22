Банк не выдал гарантию ⟩ Находящаяся в долгах фирма Осипенко осталась в Йыхви без договора на вывоз мусора

В феврале этого года Йыхвиское волостное управление признало лучшим предложением тендера на вывоз отходов на следующие пять лет предложение, сделанное "Ekovir". За вывоз одного кубометра отходов фирма предложила цену 7,48 евро без налога с оборота. Вторым по цене было предложение "Ragn-Sells" в размере 10,49 евро. Однако 11 апреля волостное управление отменило свое февральское решение, по которому лучшим было признано предложение "Ekovir".