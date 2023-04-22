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Банк не выдал гарантию ⟩ Находящаяся в долгах фирма Осипенко осталась в Йыхви без договора на вывоз мусора

Эрик Калда
, журналист
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До сих пор отходы вывозили в Йыхви мусоровозы "Ekovir", фирма выиграла соответствующий тендер и на следующие пять лет, но поскольку не сумела представить волости договор о банковской гарантии выполнения договора, то волостное управление аннулировало соответствующее решение, и договор на вывоз мусора перешел к фирме-конкуренту "Ragn-Sells".
До сих пор отходы вывозили в Йыхви мусоровозы "Ekovir", фирма выиграла соответствующий тендер и на следующие пять лет, но поскольку не сумела представить волости договор о банковской гарантии выполнения договора, то волостное управление аннулировало соответствующее решение, и договор на вывоз мусора перешел к фирме-конкуренту "Ragn-Sells". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Много лет оказывавшее в Йыхви услуги по вывозу отходов и принадлежащее семье Осипенко ТОО "Ekovir" и на этот раз тоже выиграло новый тендер, однако осталось без договора, поскольку банк отказался гарантировать его выполнение. Это, в свою очередь, означает подорожание услуги для жителей.

В феврале этого года Йыхвиское волостное управление признало лучшим предложением тендера на вывоз отходов на следующие пять лет предложение, сделанное "Ekovir". За вывоз одного кубометра отходов фирма предложила цену 7,48 евро без налога с оборота. Вторым по цене было предложение "Ragn-Sells" в размере 10,49 евро. Однако 11 апреля волостное управление отменило свое февральское решение, по которому лучшим было признано предложение "Ekovir".

Банк не дал гарантии

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