Банк не выдал гарантию ⟩ Находящаяся в долгах фирма Осипенко осталась в Йыхви без договора на вывоз мусора

Много лет оказывавшее в Йыхви услуги по вывозу отходов и принадлежащее семье Осипенко ТОО "Ekovir" и на этот раз тоже выиграло новый тендер, однако осталось без договора, поскольку банк отказался гарантировать его выполнение. Это, в свою очередь, означает подорожание услуги для жителей.
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В феврале этого года Йыхвиское волостное управление признало лучшим предложением тендера на вывоз отходов на следующие пять лет предложение, сделанное "Ekovir". За вывоз одного кубометра отходов фирма предложила цену 7,48 евро без налога с оборота. Вторым по цене было предложение "Ragn-Sells" в размере 10,49 евро. Однако 11 апреля волостное управление отменило свое февральское решение, по которому лучшим было признано предложение "Ekovir".