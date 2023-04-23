ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Негоже в трудные времена сводить политические счеты

Руководителей некоторых клубов раздражает, что из городской казны поступает меньше денег, чем раньше. Некоторые местные политики пытаются воспользоваться этой ситуацией, чтобы свести политические счеты и, скорее, нагнетают напряженность, чем ищут решения.

Основная причина в том, что город Кохтла-Ярве, испытывающий финансовые трудности, в этом году урезал расходы почти во всех сферах. За такой бюджет проголосовало большинство депутатов как от коалиционного, так и от оппозиционного лагеря. Поэтому совсем неуместно сейчас начинать обвинять и нападать друг на друга.

Очевидно, что когда денег меньше, то невозможно делать все то, к чему ранее привыкли. Возможно, некоторые соревнования и другие мероприятия действительно придется отменить. Скорее, стоило бы сообща искать способы сделать потери как можно менее болезненными в условиях сокращения финансирования. И в этом плане есть чему поучиться и новому городскому управлению, и депутатам, которые должны понимать, что сейчас не такие хорошие времена, как в предыдущие годы.

Одинаково глупо выглядит как то, когда закаленные деятели местной политики говорят, что новые люди в горуправе некомпетентные и плохие, так и то, когда новички винят в сложившейся ситуации прежних руководителей города. Ни то, ни другое не принесет плодов. Это не поможет двигаться вперед и не сделает спортивные клубы счастливее, какие бы громкие лозунги ни придумывали местные политики.