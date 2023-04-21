POSTIMEES ⟩ Нарвскому юристу-политику, вступившему в коалицию с фракцией мэра, вернули бюджетный заказ

В 2018 году Нарвский департамент городского хозяйства заказал для квартирных и гаражных товариществ юридические консультации за счет городского бюджета. Исполнителем, как выясняется из публикации Rus.Postimees, стал только что лишившийся поста председателя горсобрания Александр Ефимов, юрист по профессии, получивший высшее юридическое образование в России.

В том же 2018 году Ефимов лишился поста председателя горсобрания и депутатского мандата, будучи признанным виновным в мошенничестве. Как расследовала Полиция безопасности, несколькими годами ранее он получал от Больничной кассы возмещение по болезни, одновременно продолжая выполнять рабочие обязанности. Сам Ефимов называл это своей ошибкой - и деньги вернул, однако суд все равно огласил обвинительный вердикт. Осужденного Ефимова исключили также из Центристской партии. Несмотря на все это, уже в 2021 году Ефимов снова был избран в горсобрание и вступил в процентристскую фракцию "Kesk".

Нарвская горуправа, объявляя об открытии юридической консультации для товариществ, не называла имени Ефимова, но в Нарве в общем все об этом знали и знают.

В 2019 году горуправа снова объявила конкурс на оказание юридической услуги товариществам - и Ефимов опять стал победителем, будучи единственным претендентом на этот заказ стоимостью 16000 евро, как пишет Rus.Postimees.