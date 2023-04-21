В прошлом председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов, пять лет назад осужденный за мошенничество, снова получил от городской власти подряд на оказание юридических услуг товариществам. Как выяснило издание Rus.Postimees, Ефимов, несмотря на подпорченную репутацию, уже не впервые получает возможность заработать за счет бюджета. На этот раз договор с городом достался депутату при странном стечении обстоятельств - когда он вступил в коалицию с фракцией мэра Катри Райк.
POSTIMEES ⟩ Нарвскому юристу-политику, вступившему в коалицию с фракцией мэра, вернули бюджетный заказ
В 2018 году Нарвский департамент городского хозяйства заказал для квартирных и гаражных товариществ юридические консультации за счет городского бюджета. Исполнителем, как выясняется из публикации Rus.Postimees, стал только что лишившийся поста председателя горсобрания Александр Ефимов, юрист по профессии, получивший высшее юридическое образование в России.
В том же 2018 году Ефимов лишился поста председателя горсобрания и депутатского мандата, будучи признанным виновным в мошенничестве. Как расследовала Полиция безопасности, несколькими годами ранее он получал от Больничной кассы возмещение по болезни, одновременно продолжая выполнять рабочие обязанности. Сам Ефимов называл это своей ошибкой - и деньги вернул, однако суд все равно огласил обвинительный вердикт. Осужденного Ефимова исключили также из Центристской партии. Несмотря на все это, уже в 2021 году Ефимов снова был избран в горсобрание и вступил в процентристскую фракцию "Kesk".
Нарвская горуправа, объявляя об открытии юридической консультации для товариществ, не называла имени Ефимова, но в Нарве в общем все об этом знали и знают.
В 2019 году горуправа снова объявила конкурс на оказание юридической услуги товариществам - и Ефимов опять стал победителем, будучи единственным претендентом на этот заказ стоимостью 16000 евро, как пишет Rus.Postimees.
В конце 2020 года мэром Нарвы стала Катри Райк, выступавшая оппонентом центристов и противником кумовства. Тогда в условиях квалификации на оказание юридических услуг за счет города появилось требование о владении юристом-консультантом эстонским языком на уровне С1. Ефимов не владеет государственным языком на таком высоком уровне - и в 2021-2022 годы юридическую услугу нарвским товариществам оказывал другой специалист.
Картина вновь поменялась в 2023 году: фракция Катри Райк "Narva Tulevik" вынужденно вступила в коалицию с процентристской фракцией "Kesk" - и требование об эстонском языке волшебным образом исчезло из условий очередного конкурса. Нарвский департамент городского хозяйства буквально позавчера написал на городском сайте, что до конца 2023 года снова работает пункт бесплатной - за счет местных налогоплательщиков - юридической консультации для квартирных, садовых и гаражных товариществ и их членов. Указан контактный телефон Ефимова, но опять же без указания имени.
По словам самого Александра Ефимова, конкурс был проведен, действительно, без требования к знанию языка, поэтому он смог его выиграть. Ефимов сообщил Rus.Postimees, что его заявка была единственной, а заявок от юристов, владеющих эстонским языком на конкурс не поступало, поэтому горуправа снизила требования.
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