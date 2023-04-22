Огромный выигрыш европейской лотереи ушел игроку в Эстонию

В розыгрыше международной лотереи "Eurojackpot" в пятницу, 21 апреля, игрок из Эстонии выиграл 1780701 евро.
Чтобы выиграть джекпот в лотерее "Eurojackpot", нужно правильно угадать пять основных и два дополнительных номера. Выигравший почти 1,8 миллиона евро счастливчик угадал пять основных и только один дополнительный номер.
Как сообщает компания "Eesti Loto", счастливый выигрышный билет был куплен игроком в Эстонии через интернет.
Самый главный приз лотереи в этот раз не достался никому, поэтому на следующей неделе прогнозируемый джекпот составит 46 миллионов евро.
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