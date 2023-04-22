Неловкая дипломатическая напряженность: Китай усомнился в суверенитете Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил высказанные послом Китая во Франции Лу Шайе сомнения касательно суверенитета бывших стран-членов Советского Союза. Об этом международном скандале пишет "Postimees".
"Министерство иностранных дел Эстонии планирует вызвать представителя Китайской Народной Республики в Эстонии, и, если потребуется, проинформировать его о нашей истории. Наша цель - дать понять, что подобные взгляды неприемлемы и что Эстония - суверенное государство", - заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.
"Postimees" напоминает, что поскольку в представительстве КНР в Эстонии на данный момент нет посла, Китай здесь представляет поверенный в делах Мэн Цзяньхуа.
Ранее "Postimees" написал, что китайский посол во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик в интервью, опубликованном на французском телеканале LCI. Отвечая на вопрос тележурналиста Дариуса Рошебина о том, является ли Крым частью Украины, Лу Шайе сказал, что все зависит от того, как смотреть на этот вопрос. "Крым изначально принадлежал России, не так ли? А потом Хрущев, в советские времена, передал Крым Украине", - сказала Шайе.
Ведущий вмешался и сказал, что по международному праву Крым является частью Украины. На это Шайе ответил, что по международному праву бывшие страны-члены Советского Союза якобы не имеют никакого статуса.
- В международном праве бывшие советские государства даже не имеют статуса... как бы это сказать... фактического статуса в международном праве, потому что нет международного договора, который бы материализовал их суверенитет, - высказал свое мнение посол Китая.