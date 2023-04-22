Неловкая дипломатическая напряженность: Китай усомнился в суверенитете Эстонии

"Министерство иностранных дел Эстонии планирует вызвать представителя Китайской Народной Республики в Эстонии, и, если потребуется, проинформировать его о нашей истории. Наша цель - дать понять, что подобные взгляды неприемлемы и что Эстония - суверенное государство", - заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

"Postimees" напоминает, что поскольку в представительстве КНР в Эстонии на данный момент нет посла, Китай здесь представляет поверенный в делах Мэн Цзяньхуа.

Ранее "Postimees" написал, что китайский посол во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик в интервью, опубликованном на французском телеканале LCI. Отвечая на вопрос тележурналиста Дариуса Рошебина о том, является ли Крым частью Украины, Лу Шайе сказал, что все зависит от того, как смотреть на этот вопрос. "Крым изначально принадлежал России, не так ли? А потом Хрущев, в советские времена, передал Крым Украине", - сказала Шайе.

Ведущий вмешался и сказал, что по международному праву Крым является частью Украины. На это Шайе ответил, что по международному праву бывшие страны-члены Советского Союза якобы не имеют никакого статуса.