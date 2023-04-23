ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ "Кайтселийт", байкеры и мэр Нарвы Катри Райк отметили День ветеранов

Начало Юрьевой ночи ознаменовалось в Нарве зажжением огней от факела, доставленного из Пайде. Факел проехал как эстафета по всей Эстонии, и на конечном отрезке пути из Йыхви в Нарву его везли члены нарвского мотоклуба "Magnum MC". Этой традиции уже несколько лет.