ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ "Кайтселийт", байкеры и мэр Нарвы Катри Райк отметили День ветеранов

В Нарвском замке в субботу и воскресенье прошли пара праздничных мероприятий.
Начало Юрьевой ночи ознаменовалось в Нарве зажжением огней от факела, доставленного из Пайде. Факел проехал как эстафета по всей Эстонии, и на конечном отрезке пути из Йыхви в Нарву его везли члены нарвского мотоклуба "Magnum MC". Этой традиции уже несколько лет.
Наутро в День ветеранов в Северном дворе Нарвского замка состоялся торжественный подъем эстонского флага. Церемонию провели местные подразделения "Кайтселийта", "Нооркоткад" и "Найскодукайтсе".
Поздравила собравшихся в замке мэр Нарвы Катри Райк, а также сказал несколько слов капеллан Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Аго Ранд.
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