Работники экстренной медицины учредили свой профсоюз

Работники экстренной медицины Эстонии создали профсоюз для защиты своих прав, председателем правления которого является врач и преподаватель Куйдо Нымм, пишет "Postimees".
Новый профсоюз объединяет все специальности, работающие в экстренной медицине, начиная с работников по уходу и секретарей, заканчивая врачами скорой помощи и больниц и медсестрами.
- Мы ежедневно работаем как единая команда, поэтому профсоюз работников экстренной медицины Эстонии хочет также отстаивать свои права и потребности как единая команда, - рассказал "Postimees" доктор Куйдо Нымм.
Когда его спросили, насколько уже велик Эстонский союз работников экстренной медицины, Нымм ответил, что в объединении около сорока членов, и каждый день поступает все больше заявлений.
Подробнее - в статье "Postimees".
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