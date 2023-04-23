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Работники экстренной медицины учредили свой профсоюз

Северное побережье
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Врач экстренной медицины и преподаватель Куйдо Нымм.
Врач экстренной медицины и преподаватель Куйдо Нымм. Фото: Sille Annuk

Работники экстренной медицины Эстонии создали профсоюз для защиты своих прав, председателем правления которого является врач и преподаватель Куйдо Нымм, пишет "Postimees".

Новый профсоюз объединяет все специальности, работающие в экстренной медицине, начиная с работников по уходу и секретарей, заканчивая врачами скорой помощи и больниц и медсестрами.

- Мы ежедневно работаем как единая команда, поэтому профсоюз работников экстренной медицины Эстонии хочет также отстаивать свои права и потребности как единая команда, - рассказал "Postimees" доктор Куйдо Нымм.

Когда его спросили, насколько уже велик Эстонский союз работников экстренной медицины, Нымм ответил, что в объединении около сорока членов, и каждый день поступает все больше заявлений.

Подробнее - в статье "Postimees".

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