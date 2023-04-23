Работники экстренной медицины учредили свой профсоюз

Новый профсоюз объединяет все специальности, работающие в экстренной медицине, начиная с работников по уходу и секретарей, заканчивая врачами скорой помощи и больниц и медсестрами.

- Мы ежедневно работаем как единая команда, поэтому профсоюз работников экстренной медицины Эстонии хочет также отстаивать свои права и потребности как единая команда, - рассказал "Postimees" доктор Куйдо Нымм.