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От Нарвы можно будет доехать на арендном электросамокате до Нарва-Йыэсуу и Силламяэ

Северное побережье
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Арендные электросамокаты "Bolt" на стоянке возле погранпункта и мэрии Нарвы.
Арендные электросамокаты "Bolt" на стоянке возле погранпункта и мэрии Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Зеленые арендные электросамокаты "Bolt" теперь станут воистину междугородним транспортом, о чем рассказал нарвский новостной портал "Gazeta.ee".

Как рассказал руководитель услуги аренды электросамокатов "Bolt Eesti" Александр Лилишенцев, по результатам анализа работы в 2022 году сделано много изменений для улучшения этого сервиса.

В частности, как отмечает "Gazeta.ee", компания в этом году расширяет сферу использования самокатами "Bolt": из Нарвы теперь можно будет прокатиться как до Нарва-Йыэсуу, так и до Силламяэ.

В нарвских садоводческих товариществах обещаны промежуточные места для парковки самокатов. "Примерно к маю в нашем приложении для использования самокатов появятся все промежуточные и конечные точки парковки самокатов", - приводит "Gazeta.ee" слова Лилишенцева.

Подробнее - в публикации на портале "Gazeta.ee".

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