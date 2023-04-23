От Нарвы можно будет доехать на арендном электросамокате до Нарва-Йыэсуу и Силламяэ

Как рассказал руководитель услуги аренды электросамокатов "Bolt Eesti" Александр Лилишенцев, по результатам анализа работы в 2022 году сделано много изменений для улучшения этого сервиса.

В частности, как отмечает "Gazeta.ee", компания в этом году расширяет сферу использования самокатами "Bolt": из Нарвы теперь можно будет прокатиться как до Нарва-Йыэсуу, так и до Силламяэ.