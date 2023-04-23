Врачи-анестезиологи теперь предлагают пациентам знакомиться еще до операции

В Нарвской больнице сокрушаются: если у пациента после операции спросить о его анестезиологе, то в большинстве случаев окажется, что он его просто не запомнил. А между тем это врач, который пожелал пациенту приятных снов, погружая его в наркоз, и не отходил от пациента на протяжении всей операции.

Познакомиться с анестезиологом заранее, узнать, какие виды обезболивания предлагает пациенту современная анестезиология, обсудить с ним все детали подготовки и предстоящего наркоза, а также выбрать наилучший, учитывая все особенности пациента, как раз и дает возможность амбулаторный прием.

"Амбулаторный прием анестезиолога стал возможным после прихода к нам руководителя клиники анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицины Вероники Рейнхард, которая работает в больнице с начала года", - прокомментировал новую услугу нарвский анестезиолог Сергей Казаков.

Открытие приемов потребовало подготовки и организации работы. "С такой рабочей задачей как амбулаторный прием анестезиолога мы столкнулись впервые. Это новый опыт для нас. Многое смогли перенять от коллег из Клиники Тартуского университета", - делится сестра-анестезист Анна Хорст.