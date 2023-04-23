Врачи-анестезиологи теперь предлагают пациентам знакомиться еще до операции

В Нарвской больнице появилась дополнительная услуга - амбулаторный прием анестезиолога. Анестезиолог Сергей Казаков объясняет: "Пациент становится нашим партнером".
В Нарвской больнице сокрушаются: если у пациента после операции спросить о его анестезиологе, то в большинстве случаев окажется, что он его просто не запомнил. А между тем это врач, который пожелал пациенту приятных снов, погружая его в наркоз, и не отходил от пациента на протяжении всей операции.
Познакомиться с анестезиологом заранее, узнать, какие виды обезболивания предлагает пациенту современная анестезиология, обсудить с ним все детали подготовки и предстоящего наркоза, а также выбрать наилучший, учитывая все особенности пациента, как раз и дает возможность амбулаторный прием.
"Амбулаторный прием анестезиолога стал возможным после прихода к нам руководителя клиники анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицины Вероники Рейнхард, которая работает в больнице с начала года", - прокомментировал новую услугу нарвский анестезиолог Сергей Казаков.
Открытие приемов потребовало подготовки и организации работы. "С такой рабочей задачей как амбулаторный прием анестезиолога мы столкнулись впервые. Это новый опыт для нас. Многое смогли перенять от коллег из Клиники Тартуского университета", - делится сестра-анестезист Анна Хорст.
Нарвская больница напоминает: задачей анестезиологии является обеспечение условий для проведения хирургического вмешательства с минимальными рисками для пациента. Если речь идет об общем наркозе, то пациент, пришедший на операцию, должен уснуть, не должен чувствовать боли и, проснувшись, не должен помнить о том, что с ним происходило во время операции. Вдобавок к обезболиванию задача анестезиолога - обеспечить стабильность жизненных параметров пациента во время операции. Засыпая, пациент отдает под контроль анестезиологической команды деятельность всех органов своего тела. За кажущейся лёгкостью стоят серьезные знания и серьезная работа.
- Пациент должен доверять своему врачу, и эту атмосферу доверия мы пытаемся создать уже на амбулаторном приеме. Пациент становится нашим партнером, с которым мы дальше будем проводить совместную работу для обеспечения его благополучия и безопасности, - объясняет Сергей Казаков.
На амбулаторный прием анестезиолога в Нарвской больнице теперь направляют пациентов, которым предстоит оперативное вмешательство и чье состояние здоровья вызывает у оперирующего врача определенные опасения.
- Основная задача в анестезиологии - это безопасность пациента, поэтому особое внимание мы уделяем пациентам из группы риска. Оцениваем их состояние здоровья на догоспитальном этапе и при необходимости назначаем дополнительные исследования, консультации узких специалистов, тем самым снижая до минимума риски осложнений, - продолжает Казаков.
- Пациент приходит на прием со своим "багажом" болезней и страхов. Предстоящие операция и наркоз - это серьезные события в жизни человека, и он ожидаемо волнуется. Нашей задачей является не только получить максимум информации о пациенте, но и предоставить ему самому максимум информации о том, как действовать до операции, и что будет с ним происходить в тот самый день, - добавила Анна Хорст.
На амбулаторном приеме пациенту объясняют, какие лекарства из его обычной схемы лечения необходимо принимать, от приема каких лекарств и когда временно отказаться, какие показатели контролировать (давление, сахар крови), какие специфические лекарства или лечебные приборы взять с собой в больницу (например, редкие ингаляторы пациентам, страдающим бронхиальной астмой, или СРАР-прибор пациенту с сонным апноэ).
Заядлым курильщикам предлагают позаботиться о применении никотинового пластыря и по возможности об отказе от курения, пациентам с варикозно расширенными венами на ногах - о компрессионных чулках.
Обсуждается также, как поступить со слуховым аппаратом, очками, контактными линзами, зубными протезами, а также, если в этом есть необходимость, как защитить при анестезиологических манипуляциях дорогостоящие и хрупкие зубные коронки и шатающиеся зубы.
В конце приема пациенту выдают документ - амбулаторный эпикриз, в котором указана вся собранная о нем информация для стационарной анестезиологической службы: о хронических заболеваниях, ранее перенесенных операциях и анестезиях, лекарственных аллергиях, принимаемых лекарствах, выявленных особенностях и рисках и предполагаемом виде наркоза. Кроме того, в документе имеются рекомендации для самого пациента, которые служба амбулаторной анестезиологии предоставляет на эстонском и русском языках.