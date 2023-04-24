В Эстонии начался период госэкзаменов

Как сообщает издание Postimees, гимназисты могут сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как второму. Госэкзамен по эстонскому языку состоит из двух частей и проверяет навыки письма и чтения. Задания по чтению опираются на тексты из художественной, публицистической и научно-популярной литературы. В письменной части экзаменующийся должен представить сочинение на 400 слов и озаглавить его. Госэкзамен по эстонскому языку начинается в 10:00 и закончится в 16:00.