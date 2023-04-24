В Эстонии начался период госэкзаменов

Период государственных экзаменов открывает в понедельник экзамен по эстонскому языку, на который зарегистрировались 7507 человек.
Как сообщает издание Postimees, гимназисты могут сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как второму. Госэкзамен по эстонскому языку состоит из двух частей и проверяет навыки письма и чтения. Задания по чтению опираются на тексты из художественной, публицистической и научно-популярной литературы. В письменной части экзаменующийся должен представить сочинение на 400 слов и озаглавить его. Госэкзамен по эстонскому языку начинается в 10:00 и закончится в 16:00.
Во вторник, 25 апреля, состоится письменная часть госэкзамена по эстонскому языку как второму, на который записались 2599 экзаменующихся. Экзамен проверяет знание языка на уровень В2 и состоит из пяти навыков: письмо, слушание, чтение, структура языка и разговорная речь.
Период государственных экзаменов продолжится экзаменом по английскому языку 2 мая и закончится экзаменом по математике 17 мая. Результаты госэкзаменов станут известны не позднее 18 июня в инфосистеме экзаменов и на госпортале eesti.ee.
В этом году госэкзамены сдают 10 843 человека, из них 8714 гимназистов, 1514 - учеников профессиональных учебных заведений и 615 - ранее окончивших школу.