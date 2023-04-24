ВИДЕО ⟩ Погоня на улицах Нарвы

На своей странице в сети Facebook Нарвский отдел полиции опубликовал видео из патрульной машины, на котором водитель автомашины Lexus, проигнорировавший требование остановиться, попытался улизнуть.
Как сообщается на странице Нарвского отдела полиции, событие произошло 16 апреля в Нарве. Сотрудники полиции подали сигнал остановиться водителю "Лексуса". Однако тот только увеличил скорость.
"В ходе игры в кошки-мышки водитель "Лексуса" своей машиной протаранил стоявший автомобиль, а также разбил дорожный знак", - сообщает полиция.
Надеясь уйти от полиции и ответственности, водитель в какой-то момент оставил свою машину на обочине и попытался продолжить побег, но был схвачен. Им оказался ранее известный полицейским нарушитель.
"Человек без водительских прав, который в результате неоднократно попадал в поле зрения полиции, будет привлечен к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.