ВИДЕО ⟩ Погоня на улицах Нарвы

Как сообщается на странице Нарвского отдела полиции, событие произошло 16 апреля в Нарве. Сотрудники полиции подали сигнал остановиться водителю "Лексуса". Однако тот только увеличил скорость.

"В ходе игры в кошки-мышки водитель "Лексуса" своей машиной протаранил стоявший автомобиль, а также разбил дорожный знак", - сообщает полиция.

Надеясь уйти от полиции и ответственности, водитель в какой-то момент оставил свою машину на обочине и попытался продолжить побег, но был схвачен. Им оказался ранее известный полицейским нарушитель.