ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Владимир Кара-Мурза не пожелал быть соучастником преступлений путинского режима

Мы с Борисом сидели на балконе в зале Палаты представителей, когда этот акт был принят. Борис тогда сказал, что это пророссийский закон, который когда-либо был принят, так как он направлен против людей, которые нарушают наши, граждан России, права и путем коррупции крадут наши деньги.

- В чем же кроется надежда в связи с будущим России, каким вы видите это будущее? Например, недавно социолог "Левада-центра" Алексей Левинсон на конференции в Таллинне говорил, что путинский курс реально поддерживают 86 процентов россиян.

- Совершенно бессмысленно говорить о каких-то процентах и рейтингах. Гораздо правильнее было бы оценивать действительное положение действующего режима, его позицию, исходя из его собственного поведения. Власть, которую поддерживают 86 процентов, не стала бы фальсифицировать результаты выборов - она бы их просто выиграла. Она не стала бы подавлять альтернативное мнение и не вводила бы в СМИ цензуру, если бы она и без того была популярна - ее аргументы и так приносили бы ей очки. Популярная и сильная власть не отправляла бы своих оппонентов в тюрьму и на митингах не избивала бы мирных демонстрантов дубинками - так поступает трусливая и неуверенная в себе власть.

Последнее слово Кара-Мурзы в суде 10 апреля: "Даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей"

- Граждане судьи! Я был уверен, что после двух десятилетий в российской политике, после всего, что я увидел и пережил, меня уже ничто не сможет удивить. Должен признаться, что я ошибался.

Меня все же удивило, что по степени закрытости и дискриминации стороны защиты мой процесс в 2023 году оставил позади "суды" над советскими диссидентами в 1960-70-е годы. Не говоря уж о запрошенном сроке и лексике про "врага": это даже не 1970-е - это 1930-е. Для меня как для историка это - повод для рефлексии.

На стадии показаний подсудимого председательствующий напомнил мне, что одним из смягчающих обстоятельств является "раскаяние в содеянном". И хотя веселого вокруг меня сейчас мало, я не смог сдержать улыбку. В содеянном должны раскаиваться преступники. Я же нахожусь в тюрьме за свои политические взгляды. За выступления против войны в Украине. За многолетнюю борьбу с диктатурой Путина. За содействие принятию персональных международных санкций по Закону Магнитского против нарушителей прав человека.

Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого - я этим горжусь. Горжусь тем, что в политику меня привел Борис Немцов. И хочу надеяться, что ему за меня не стыдно. Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении.

А виню я себя только в одном - что за годы своей политической деятельности не сумел убедить достаточно моих соотечественников и политиков демократических стран в том, какую опасность несет для России и для мира нынешний режим в Кремле. Сегодня это очевидно всем, но страшной ценой - ценой войны.

В последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре. Для человека, не совершавшего преступлений, единственно законным приговором был бы оправдательный. Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание.

Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое - белым; когда на официальном уровне будет признано, что дважды два - это все-таки четыре; когда войну назовут войной, а узурпатора - узурпатором; и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить.

Этот день настанет так же неизбежно, как весна приходит на смену даже самой морозной зиме. И тогда наше общество откроет глаза и ужаснется тому, какие страшные преступления совершались от его имени. С этого осознания, с этого осмысления начнется долгий, трудный, но такой важный для всех нас путь выздоровления и восстановления России, ее возвращения в сообщество цивилизованных стран.

Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь.