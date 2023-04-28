Михаил Кастрицкий счастлив быть там, где полно работы

С 16 января Йыхвиский концертный дом возглавляет Михаил Кастрицкий, для которого это не просто работа, а больше миссия. Он не новичок - много лет трудился в Кохтла-Ярвеском центре культуры, где дорос до заместителя директора, а потом возглавил кохтла-ярвеский спортивный центр "Wiru", которым руководил последние три года. Теперь снова вернулся в культуру и готов стараться, чтобы Йыхвиский концертный дом стал флагманом культурной жизни ида-вируского региона.
CV
- Родился в Кохтла-Ярве, закончил Йыхвискую русскую гимназию.
- Закончил Йыхвискую музыкальную школу по классу аккордеона, один год учился в музыкальном училище имени Георга Отса по классу ударных.
- Закончил Силламяэский институт экономики и управления, параллельно - Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет.
- В 2008-2019 годах работал заместителем директора Кохтла-Ярвеского центра культуры.
- С 2019 по 2023 год исполнял обязанности директора Кохтла-Ярвеского спортивного центра.
- С января 2023 года - руководитель Йыхвиского концертного дома.
- Хобби - гитарист в группе "Дочка босса" и барабанщик в музыкальной группе "Блисс".
- Пришлось ли что-то взвешивать на чаше весов, после того как поступило предложение возглавить Йыхвиский концертный дом, или сразу согласился?
- Не сразу. Всегда говорил, что искренне люблю спорт, но мое сердце - в культуре. Не то чтобы я знаю, что здесь делать лучше, но эта область мне, наверное, более понятна. В спортцентре у нас был отличный коллектив, с которым мы много преодолели - что-то получилось, что-то нет, но мы были командой. Когда сказал о новом вызове, друзья-спортсмены подбодрили, мол, дерзай, это твое. Больше сомнений вызывало то, что, по сути, ухожу из города, в котором работал столько лет...
Часто спрашивают, скучаю ли я по прежней работе. Нет, но по людям - да. С другой стороны, о чем жалеть - мы рядом, держим контакт, постоянно общаемся и будем сотрудничать.
- Карьера в спортивной жизни получилась недолгой, как оценишь этот опыт?
- Самое важное, что получил на той работе, - чувство плеча. Даешь пас тому, кому доверяешь, он забирает и забивает. Спорт научил больше доверять своей команде. Спорт и культура - разные области деятельности, но есть много сходства. И у спортсмена, и у артиста многое проходит "за кулисами" - тренировки или репетиции. Те и другие вкладывают душу в то, что делают, просто по-разному называется - соревнования или концерты. Есть своя техническая специфика: для балета на сцене спецпол застилают, на стадионе траву сеют. Но все, что делают те и другие, - для людей, для зрителей.
За это короткое время я почувствовал, что весь коллектив "Eesti Kontsert" - здесь и в Таллинне, Пярну, Тарту - команда, это одни из лучших профессионалов, которые встретились на моем пути.
- Спустя три месяца можешь сказать, что сделал правильный шаг?
- Мог бы это сказать уже в первый день, как только зашел в дом и обнялся со старыми друзьями. Коллектив очень хорошо принял, и я благодарен ему за это.
- Между муниципальным центром культуры и государственной структурой "Eesti Kontsert" есть разница?
- Безусловно. Разные и задачи, и возможности. Разная величина и сила организации. В Кохтла-Ярвеском центре культуры больше деятельности социальной направленности, а тут ставка на профессиональное и высокое искусство, на что у муниципалитетов нет ресурсов и возможностей.
"Жаль, что он не с нами, но мы остаемся рядом"
Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова называет Михаила Кастрицкого человеком с горящими глазами.
- Он был совсем юным, когда пришел работать в школьный лагерь "Катазе", которым я руководила, - вспоминает она. - Уже тогда было ясно, что он талантлив, творческий, любознательный и заинтересованный человек. У него горели глаза. Такие должны быть в культуре, и позже мы взяли его на работу - прошел хорошую школу в клубе "Сомпа", занимаясь разными проектами.
Михаил с годами взрослел, приобретал опыт, но его задор не исчез, креативный и инициативный, мог не просто подхватить интересную идею, но и вносил свое предложение, которое нередко превращалось в изюминку. Всегда готов подставить плечо: надо, будет ведущим, надо - режиссером или актером, не говоря о музыкальном сопровождении и прочих мелочах. Кем бы ни работал, всегда много времени уделял своему главному хобби - музыке.
Вместе мы пережили реновацию центра культуры - полезный опыт для руководителя. Искренне жаль, что этот человек с харизмой теперь не с нами, и даже не в Кохтла-Ярве, где мог бы реализовать еще много всего. Но рада за него, потому что уверена, что он может больше, это новый вызов, что важно для молодого человека, шаг вверх. Мы не прощались, потому что остаемся рядом, продолжаем общаться, и уверена - будет много идей и возможностей для сотрудничества.
- Что ты здесь увидел, переступив порог дома в качестве руководителя?
- Мы всегда были партнерами в творческом плане, поэтому в принципе всегда был в курсе того, что происходит. С хозяйственной точки зрения - это самый большой дом в "Eesti Kontsert", где работают кинотеатр "Амадеус", Йыхвиская городская галерея, Йыхвиская музыкальная школа и центр интересов, а также кафе. Зданию 18 лет, и есть многие вещи, которые надо исправлять. Глобальных проблем нет, но каждый день приходится что-то решать. Однако моя главная цель - снова зажечь людей. В отличие от столицы, в Йыхви пока нет проблемы перепродюсирования - когда предложений больше, чем может принять зритель, но после долгого времени в пандемию многие зрители перестали ходить на культурные мероприятия, и любому творческому человеку становится непонятно, зачем что-то делать, для кого, - он затухает. Пропадает профессиональный задор. Потихоньку просыпаемся, притираемся друг к другу.
Уже в первые дни попросил всех сделать список - что здесь можно сделать лучше. Все видят по-разному, невозможно все знать, поэтому важно обсуждать. У меня свой стиль руководства - обычно сам задаю вопросы, чтобы больше вовлечь коллектив в процесс создания. Чтобы лучше понять, сам стараюсь "руками все потрогать". Так же было в Кохтла-Ярвеском центре культуры - все знают, что делать, и не надо говорить, как им нужно работать. Мой принцип: любая работа должна быть сделана хорошо. Чем могу - помогу. Цель - мы должны снова стать стандартом культуры в регионе.
В ковидное время и с началом войны России с Украиной потерялось многое, необходимо возрождение популярных проектов и создание новых. Причем говорю не только о концертах или спектаклях. Когда человек приходит в наш дом, он должен понимать - пришел во дворец культуры, где все должно быть на высоте: как встречают, разговаривают, принимают и провожают...
- Но ведь тут уже существуют хорошие традиции, что надо менять?
- Согласен, но иногда у самого острого ножа кромка стачивается и ее надо восстановить. Пийа ушла, ковид свою роль сыграл, люди немножко потерялись. Но как положительный момент отмечу: недавно "Eesti Kontsert" провел исследование в своих коллективах, насколько люди удовлетворены работой и условиями, насколько реализуют себя. Работники нашего дома показали большой рост по сравнению с прошлым годом. Это мое достижение - мы все загорелись целью, понимаем, куда идем, и видим, какие результаты будут через год. В этой сфере невозможно сразу показать - система в культуре работает так, что смотрим на год-два-пять вперед. Но точно скажу: следующий год будет намного активнее. Главное, найти баланс, чтобы не переборщить: несмотря на то, что все события разножанровые, важно, чтобы кошелек идавирусцев выдержал.
- Значит, есть куда расти?
- Всегда есть. Сейчас проводим много гастрольных мероприятий, но и своих проектов должны делать больше. Опыт показывает: если есть хорошее предложение, люди приедут из других городов тоже.
Много планов и идей, следующий сезон и год будут насыщенными. Пока скажу, что в ноябре вновь пройдет балетный фестиваль, летом - юбилейный фестиваль "Музыка семи городов", ему исполнится 20 лет. Как всегда, будет много концертов в разных городах и уголках Ида-Вирумаа, а откроет его квартет Виллу Вески - этот коллектив выступал на первом фестивале.
- В Ида-Вирумаа много русскоязычной публики, раньше приезжало большое количество артистов из России. Сейчас такой возможности нет, как заполнить образовавшуюся нишу?
- Проблем нет, давайте познакомимся с тем, что не имели возможности видеть раньше - мир искусства огромен. Язык музыки всем понятен, мюзиклы не требуют перевода. Русскоязычные театры есть в других странах, с удовольствием их принимаем, например, недавно у нас прекрасно прошли гастроли театра из Грузии. Просто надо искать новые формы, разнообразить предложения. Возможности безграничны, например, часто ли мы здесь встречались с японской или индийской культурой? Люди придут, если интересно.
"Eesti Kontsert" высоко поднял планку, и постараемся ее удержать.
- Ты вырос в Йыхви и живешь рядом, в Кохтла-Ярве, это помогает понять потребности публики?
- Думаю, да, но лучше пойму, когда пройдет больше времени.
- Билеты заранее покупают?
- Те, кто это делал всегда, продолжают, но все-таки непредсказуемые цены на услуги и рост прочих расходов заставляют осторожничать, многие до последнего ждут - берут билеты за день, часто прямо перед концертом. По всей стране тенденция такая, и теперь надо с этим работать, иногда рисковать.
- Одна из возможностей вернуть в зал Йыхвиского концертного дома русскоязычных театралов - привозить Русский театр Эстонии. Увидим?
- Был в гостях у театра, и его руководители у нас тоже. Взаимный интерес к сотрудничеству есть, тем более что там сейчас много шикарных постановок - современные, классика, для детей. Обсуждаем, как привезти их сюда, ведь необходима подготовка, у нас не специальная театральная сцена, организаторы гастролей должны распланировать, как выгодно разместить спектакль. Надеюсь, осенью увидим афиши.
Для нас самое важное - чтобы любое искусство в нашем доме было высокого уровня, потому что мы - островок высокой культуры в регионе.
- Что такое высокая культура, где проходит граница?
- Является ли "Битлз" высокой культурой? Лет пятнадцать назад я бы с уверенностью не ответил, но теперь - да. Когда стопроцентно утвердительно можешь ответить, это и есть граница. Можно сравнить со спортсменами, которых принимают в зал славы, - люди высокой культуры те, кто в каком-то направлении изменил своим творчеством общую культуру. В свое время и Бах не был знаменит как композитор, лишь как виртуозный исполнитель на клавесине.
Наша публика своеобразная - более требовательная, знающая, образованная и разбирающаяся, это исторически сложилось. Наш зритель четко различает, где хорошо, где плохо.
- Кино в "Амадеусе" сейчас тоже показывают редко. Нет спроса?
- Камерный зал много использует город, сейчас в нем проходит музыкальный конкурс. Сеансы фильмов иногда заказывают частные люди, фирмы. Нет смысла соревноваться с "Аполло", но определенная и незаполненная ниша есть - авторское, документальное кино, которое лучше смотреть именно в камерной обстановке. Идеи на новый сезон по поводу развития кинозала есть, хотим, чтобы и такое кино стало ближе к людям. В этом поможет и сотрудничество с Вируским кинофондом.
- Что не хватает дому в техническом плане?
- Огромный список, в том числе обновить звук, свет. 18 лет - это очень много, даже когда делают новый проект - сейчас строят дом в Раквере, и, дойдя до стадии закупки, обнаружили, что оборудование уже устарело. Так что нам есть о чем помечтать, хотя в целом - на достойном уровне, если чего-то не хватает, можно и съездить в столицу или в Тарту к коллегам.
К возникающим проблемам отношусь так: мы растем, когда преодолеваем какие-то препятствия. Сейчас около ЙКД идет ремонт теплотрассы, чтобы попасть в лифт, надо "поиграть в тетрис". Но у работников есть опыт, поговорили и нашли решение.
- Несколько лет назад ты говорил, что, работая в сфере культуры, занят 24 часа в сутки. Здесь тоже так?
- Безусловно. Если дома ложишься спать, в голове все равно что-то думаешь о том, как лучше сделать, что поменять, с кем поговорить... Иногда во сне вижу решения - прокручиваю ситуацию, просыпаюсь - уже готово. Так не раз бывало и раньше.
- Семья, наверное, страдает?
- Это лучше у жены спросить, но она ведь тоже творческий человек, говорит: если нравится - работай. Сын уже взрослый, в следующем году закончит основную школу, у него свое видение жизни, иногда приходит за советом.
- Ты и сам, как музыкант, участвуешь в ансамблях "Дочка босса" и "Блисс". Остается ли сейчас время для хобби?
- Очень мало, ведь есть еще учеба в магистратуре. Но стараюсь хоть иногда приходить на репетиции - это мой баланс, обязательно надо менять обстановку, человек вообще должен быть многогранным, и это здорово, когда делаешь то, что тебе нравится, и не должен ни за что отвечать.
Музыка в кругу друзей - больше чем работа
Объединившись несколько лет назад в музыкальную группу "Dochka Bossa", Александр Арцимовичус, Руслан Беляев, Михаил Кастрицкий, Даниил Масляков и Ирина Оя наработали разнообразный репертуар и очень востребованы - как минимум раз в месяц их приглашают на разные мероприятия. В конце 2019 года они выиграли республиканский конкурс "Народ поет", проходивший в эфире ETV+, что еще больше повысило их популярность.
- Знаем друг друга очень давно, с Александром и Русланом играли в других группах, но потом разошлись. Александр собрал новый коллектив, и я уже не помню, как присоединился - пригласили или сам пришел на репетицию, когда они стали уже довольно известными и готовились к телеконкурсу. Попробовал и остался, с тех пор продолжаем вместе.
Музицирование в этом коллективе больше чем работа - это релакс, приятное времяпровождение в кругу друзей. Кто-то в горы ходит, а я - на репетиции. Для меня это то место, где я отдаюсь на волю коллектива. Все оргвопросы решает Александр. Мы не только нарабатываем репертуар, много общаемся, разговариваем о жизни, смеемся.
В то же время мы - надежная команда, если приглашают и кто-то один не может выступать, мы говорим "нет", потому что вместе - это важно.
- Чему ты учишься?
- Получаю степень магистра по специальности "организация культуры" в Тартуском университете, заканчиваю первый курс. Так что мы с сыном оба делаем уроки, только разные. Стараюсь, чтобы все ушли спать, мой мозг так устроен, что продуктивность наступает с девяти вечера. Нелегко все совмещать, но в университет пошел осознанно, один из критериев - у меня большой практический опыт работы в культуре, но хотел получить научные системные знания. Не только их получаю, но и уже применяю. Курс собрался очень интересный - от библиотекарей до эстрадных певиц и юристов. Здорово сплотились, ездим друг к другу - каждый имеет свой опыт, которым готов поделиться.
Самый большой авторитет - бабушка
Так случилось, что родителей у Михаила не стало рано, воспитывала бабушка Евгения Бурдейко. Он говорит, что она для него не просто любимый и самый близкий человек, но и самый большой авторитет.
- Очень ее уважаю. Ее энергии и сейчас, на девятом десятке, можно позавидовать. Бодра и активна - следит за новостями в интернете, много общается. Искренне горжусь ею трудолюбием, ответственностью, несгибаемостью и упрямством в хорошем смысле слова. Она из тех, про кого поэт говорил: "...гвозди бы делать из этих людей".
Конечно, рассказываю о себе, но в нашей семье не принято жаловаться на трудности. Зачем взваливать на другого свои проблемы? "Попал" - выкручивайся сам. Хвастаться тоже не принято - дела скажут за себя сами. Так что оттуда, можно сказать, от бабушки и мое жизненное кредо: подумай, прежде чем сделать, решил, сделал - потом скажи.
- Твой пример говорит о том, что если ты способный, трудолюбивый и целеустремленный, то рядом с домом есть все возможности реализовать себя. Не было планов уехать в столицу, например?
- Нет. Я не амбициозный человек, здесь работы полно, и я счастлив, что мне доверили возглавить концертный дом в родном городе, куда я ходил и который мне всегда нравился. Столько сделать еще надо!
- Можешь перечислить задачи?
- Организовать взаимосотрудничество с соседними городами, чтобы наши большие мероприятия не совпадали - от этого все выиграют. Привлекать туристический кластер - организация экскурсий для туристов могла бы включать в себя наши концерты или спектакли. Создать новые проекты, которые были бы интересны жителям региона. Оживить кафе концертного дома - здесь тоже могут проходить привлекательные события. Совместно с центром культуры и интересов оживить музыкальную площадь.