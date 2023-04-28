Михаил Кастрицкий счастлив быть там, где полно работы

- Самое важное, что получил на той работе, - чувство плеча. Даешь пас тому, кому доверяешь, он забирает и забивает. Спорт научил больше доверять своей команде. Спорт и культура - разные области деятельности, но есть много сходства. И у спортсмена, и у артиста многое проходит "за кулисами" - тренировки или репетиции. Те и другие вкладывают душу в то, что делают, просто по-разному называется - соревнования или концерты. Есть своя техническая специфика: для балета на сцене спецпол застилают, на стадионе траву сеют. Но все, что делают те и другие, - для людей, для зрителей.

За это короткое время я почувствовал, что весь коллектив "Eesti Kontsert" - здесь и в Таллинне, Пярну, Тарту - команда, это одни из лучших профессионалов, которые встретились на моем пути.

- Мог бы это сказать уже в первый день, как только зашел в дом и обнялся со старыми друзьями. Коллектив очень хорошо принял, и я благодарен ему за это.

- Безусловно. Разные и задачи, и возможности. Разная величина и сила организации. В Кохтла-Ярвеском центре культуры больше деятельности социальной направленности, а тут ставка на профессиональное и высокое искусство, на что у муниципалитетов нет ресурсов и возможностей.

"Жаль, что он не с нами, но мы остаемся рядом"

Светлана Короткова сожалеет, что Михаила нет в команде Кохтла-Ярвеского центра культуры, но ведь сотрудничество продолжится. Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова называет Михаила Кастрицкого человеком с горящими глазами.

- Он был совсем юным, когда пришел работать в школьный лагерь "Катазе", которым я руководила, - вспоминает она. - Уже тогда было ясно, что он талантлив, творческий, любознательный и заинтересованный человек. У него горели глаза. Такие должны быть в культуре, и позже мы взяли его на работу - прошел хорошую школу в клубе "Сомпа", занимаясь разными проектами.

Михаил с годами взрослел, приобретал опыт, но его задор не исчез, креативный и инициативный, мог не просто подхватить интересную идею, но и вносил свое предложение, которое нередко превращалось в изюминку. Всегда готов подставить плечо: надо, будет ведущим, надо - режиссером или актером, не говоря о музыкальном сопровождении и прочих мелочах. Кем бы ни работал, всегда много времени уделял своему главному хобби - музыке.

Вместе мы пережили реновацию центра культуры - полезный опыт для руководителя. Искренне жаль, что этот человек с харизмой теперь не с нами, и даже не в Кохтла-Ярве, где мог бы реализовать еще много всего. Но рада за него, потому что уверена, что он может больше, это новый вызов, что важно для молодого человека, шаг вверх. Мы не прощались, потому что остаемся рядом, продолжаем общаться, и уверена - будет много идей и возможностей для сотрудничества.