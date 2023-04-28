ПАРЛАМЕНТ ⟩ Кая Каллас: "Мы приведем государство в порядок"

Это означает, что мы преобразуем модель финансирования местных самоуправлений и предоставим им возможность расширить свою доходную базу. Это должно позволить местным самоуправлениям предлагать услуги, в которых нуждаются люди, даже в отдаленных районах Эстонии. Мы также решили направить больше инвестиций, чем раньше, в конкурентоспособность небольших регионов.

Мы успешная западная страна и хотим принадлежать к североевропейскому ценностному пространству. Это означает и уважение прав меньшинств наравне со всеми другими членами общества.

Поверьте, несмотря на войну и тяжелые времена, жизнь продолжается. Люди встречаются, влюбляются, съезжаются - иногда и расстаются, а также женятся. Создаваемая коалиция решила изменить действующий Закон о семье таким образом, чтобы это сделало всех людей равными перед законом.

Разумеется, я говорю о равенстве браков. В дополнение к этому мы решили погасить один старый "долг" и ввести в действие прикладные акты Закона о сожительстве. Таким образом, Закон о сожительстве наконец станет тем, чем он задумывался с самого начала, - нейтральным в гендерном отношении законом, регулирующим сожительство.

Государство не должно препятствовать желанию людей любить друг друга и жить вместе, при этом государство должно поддерживать людей правовыми рамками, если это необходимо. Этим мы надеемся положить конец длившейся годы патовой ситуации, внесшей бессмысленный раскол в наше общество.

Я уверена, что новое правительство будет деятельным и продуктивным. Будет нелегко, поскольку времена по-прежнему трудные, а задачи, стоящие перед нами, очень непростые. Но мы справимся. Так же как и всегда эстонский народ справлялся. И давайте смотреть правде в глаза, мы не просто преуспели - на самом деле мы были чрезвычайно успешными. Почему бы нам не быть столь же успешными и в будущем? Вопрос и ответ - в наших собственных руках. Мы можем добиться всего, чего захотим. Потому что такой уж мы народ - неуступчивые, упрямые, трудолюбивые и успешные.

У нас хватает и разума, и души, мы умеем помогать нуждающимся и в то же время организовывать жизнь нашей страны так, чтобы наши потомки тоже могли жить здесь хорошо и с гордостью.