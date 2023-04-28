ПАРЛАМЕНТ ⟩ Кая Каллас: "Мы приведем государство в порядок"

Выборы завершены, и логическим продолжением результатов выборов является формирование новой правительственной коалиции с участием Партии реформ, "Eesti 200" и социал-демократов. Мы составили коалиционное соглашение, в котором отражено наше видение важнейших проблем, стоящих перед Эстонией.
С одной стороны, нападение России на Украину означает, что мы тоже должны быть готовы ко всему. Если до 24 февраля 2022 года Путина в целом считали игроком, который очень тщательно все просчитывает, то нападение на Украину опровергло этот образ и нарисовало нам совсем другого Путина и совсем другую Россию.
Наш восточный сосед в прошлом году показал, что способен на самые непредсказуемые и нелогичные шаги. Эта непредсказуемость - самая веская мотивация для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Потому что если Россия готова напасть на Украину будучи настолько плохо подготовленной, то нет смысла искать какую-то логику и рациональность за этим нападением, а значит, и все соседние страны в опасности.
С другой стороны, для нас это означает, что расходы на оборону должны увеличиваться, поскольку, если мы не будем вносить свой вклад в собственную оборону, нас могут не воспринимать всерьез союзники по НАТО. Потому что, к сожалению, если мы не увеличим расходы на оборону, нам скоро вообще не придется думать ни о каких расходах, поскольку бюджет для нас будет составляться где-то в другом месте.
Без укрепления обороноспособности мы не можем всерьез говорить о будущем нашей экономики или о том, какую Эстонию мы оставим нашим детям и внукам.
Любой ребенок в Эстонии знает, что мы являемся членами НАТО и что статья 5 Североатлантического договора защищает нас в случае нападения. Гораздо меньше людей знают, что в этом же соглашении есть и статья 3, в которой говорится, что мы должны - порознь и совместно, посредством постоянных и действенных усилий - наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал противостоять вооруженному нападению.
Цель увеличения наших расходов на оборону состоит не в том, чтобы уничтожить нашего врага, а в том, чтобы отбить у нашего врага охоту нападать на нас.
К сожалению, увеличение расходов на оборону означает, что мы должны существенно переосмыслить приоритеты своего госбюджета, а с точки зрения принципов формирования госбюджета необходимо вернуться к принципу сбалансированности. Это будет непросто, это потребует от всех нас жертв, и я хочу просить всех жителей Эстонии запастись терпением и пониманием. Пониманием, что все это делается нами не потому, что нам так нравится, а потому, что это необходимо. Если сейчас не привести финансовые дела государства в порядок, через пару лет сделать это будет уже намного сложнее.
Госбюджет Эстонии находится в минусе с 2016 года, когда Партия реформ выбыла из правительства. Наша долговая нагрузка за несколько лет удвоилась, и в условиях значительно более дорогих кредитов займы больше не являются для нас альтернативой. Государственные резервы исчерпаны, и, по сути, единственный честный и правильный путь здесь - взять курс на сбалансированность государственного бюджета. И чем быстрее, тем лучше. Это можно сделать двумя способами - либо за счет сокращения расходов, либо за счет увеличения государственных доходов. Согласно текущим расчетам, мы должны будем сделать и то и другое.
В последние дни я слышала и читала острую критику со стороны оппозиционных партий в отношении наших намерений вновь сбалансировать государственный бюджет. И мне не в чем их винить, так как задача оппозиционных партий - быть критически настроенными. Однако... Прежде чем слишком увлечься своей критикой, взгляните в зеркало. В зеркале перед вами предстанут истоки нынешнего состояния финансов государства - это и расточительность, и лозунги об освобождении от налогов работников с низкими зарплатами, и сказки про миллиард богатого американского дядюшки, и "горбатая" налоговая система с тысячами ступеней. Другими словами, как говорят классики, "на зеркало неча пенять, коли рожа крива".
Вызов, который нам брошен, наша миссия и наша задача - сформировать будущее Эстонской республики на следующие четыре года, но такое будущее, которое заложит фундамент на многие годы вперед. Конечно, мы могли бы зажмурить глаза и протянуть еще пару лет на одолженном хлебе и при свете лучины (которых, согласно эстонской поговорке, надолго не хватит), но мы не будем этого делать. Потому что это означало бы еще большие проблемы через несколько лет и было бы безответственно по отношению к нашему народу.
С 2004 года мы приближаемся к среднестатистическому европейскому государству всеобщего благосостояния. В этом много хорошего. Мы не бросаем свой народ и помогаем самым слабым. Если проанализировать итоги выборов, то можно сказать, что наше общество ожидает дальнейшего роста государства всеобщего благосостояния и не готово от него отказываться.
Но наши желания и наши возможности следует согласовывать между собой. Нам нужно пересмотреть то, что мы делаем и чего мы не делаем. Суровая реальность такова, что невозможно строить североевропейское общество всеобщего благоденствия, снижая при этом налоговое бремя. Барон Мюнхгаузен пробовал выполнить этот трюк, вытащив себя из болота за волосы. Ему это не удалось.
В последние годы было несколько кризисов, которые потребовали от нас больше помогать нашим людям и бизнесу. Я не говорю, что это было неправильно, - это было необходимо. Однако это принесло с собой культуру зависимости, которую мы долго не потянем. Надежды были на экономический рост, но никто из нас не мог предвидеть энергетический кризис, войну и кризис здравоохранения. Мы не знаем, какие кризисы ждут нас в ближайшем будущем. Все это время было ощущение, что дела в мире хуже уже не могут быть. К сожалению, могут.
3 МЫСЛИ
- Цель увеличения наших расходов на оборону состоит не в том, чтобы уничтожить нашего врага, а в том, чтобы отбить у нашего врага охоту нападать на нас.
- Суровая реальность такова, что невозможно строить североевропейское общество всеобщего благоденствия, снижая при этом налоговое бремя. Барон Мюнхгаузен пробовал выполнить этот трюк, вытащив себя из болота за волосы. Ему это не удалось.
- Мы не знаем, какие кризисы ждут нас в ближайшем будущем. Все это время было ощущение, что дела в мире хуже уже не могут быть. К сожалению, могут.
Многие, если не почти все правительства и особенно министры финансов говорили о необходимости ревизии госбюджета. Пока это так и осталось обещанием. А мы ее проведем. Мы проверим каждую статью расходов, откажемся от ненужных расходов и будем распоряжаться бюджетными средствами как можно экономнее и разумнее. Мы преобразуем управление и реформируем структуру министерств. Мы упраздним двух министров. Мы просим об экономии не только обычных граждан - свой вклад в экономию должны внести и государственные учреждения. Мы приведем государство в порядок.
Главный вопрос выживания эстонского народа не может состоять в том, будут ли построены четырехполосные дороги и гигантские объекты стоимостью в сотни миллионов или нет. Устойчивость эстонского государства основана на образованных людях, защите частной собственности и принципе рыночной экономики.
В стране с малочисленным населением и открытой экономикой нынешнее поколение не может жить за счет будущих поколений. Страна, которая ценит свободу, настроена прозападно, имеет наукоемкую экономику и упорядоченные финансы - это лучший способ обеспечить независимость Эстонии и волю народа защищать эту независимость.
Общая воля участников создаваемой коалиции - обеспечить всестороннюю безопасность эстонского государства, инвестировать в конкурентоспособность и энергетическую безопасность экономики Эстонии, проводить зеленые реформы вместе с модернизацией налоговой политики и тем самым повышать социальное благополучие как в центрах притяжения населения, так и в мелких населенных пунктах Эстонии. Наше общее желание состоит в том, чтобы в переменчивые времена принимать дальновидные решения, чтобы повышать благосостояние наших людей, предлагать более качественные услуги, сохранять эстонский язык и культуру, а также строить лучшее будущее.
Политические цели коалиционного правительства
- Обеспечение государственной безопасности
- Устойчивость государственных финансов
- Реализация зеленых реформ
- Сокращение региональной отсталости
- Сокращение неравенства в доходах и увеличение продолжительности здоровой жизни и ожидаемой продолжительности жизни
- Развитие персонифицированного государства и высококачественное образование
Предыдущее правительство приняло решение, которого до сих пор не могло и не осмеливалось принять ни одно другое правительство, - мы решили полностью перейти на образование на эстонском языке. Создаваемая коалиция продолжит переход к образованию на эстонском языке и упорядочивание школьной сети, расширяя возможности сохранения начальных школ рядом с домом. В 2024 году дошкольное образование в Эстонии будет на эстонском языке, и с 2024 года мы начнем переходить на эстоноязычное школьное образование, начиная с первого и четвертого классов.
Реформа не из дешевых, но она напрямую связана с нашей безопасностью. Общение на одном языке, существование в едином информационном пространстве - это один из лучших способов обеспечить нашу обороноспособность и готовность защищать свою страну. Расколотое общество - заманчивая добыча для агрессора, а единство - сдерживающий фактор, который заставит агрессора колебаться, бояться и воздерживаться от нападения.
Во всем мире идет очередная промышленная революция - зеленая революция. Эстония уже затронута ею сейчас и будет затронута все больше в будущем, хотим мы того или нет. Ведь мы можем делать вид, что климат не меняется. Но это самообман. Обман как самих себя, так и наших детей и внуков, которым мы в таком случае оставим в наследство непригодную для жизни планету и устаревшие технологии.
В то же время именно зеленый переход открывает исключительные возможности как для наших предприятий, так и для простых граждан. Зеленый переход может и должен стать одним из явных двигателей нашей экономики, который обеспечит нам устойчивый экономический рост в будущем.
Цель новой коалиции - повысить конкурентоспособность нашей экономики за счет расширения производства зеленой энергии с помощью зеленой реформы. Мы хотим помочь предприятиям стать более экологичными, поскольку именно к этому движется весь мир, и именно в этом отношении эстонские предприниматели смогут получать пользу для экономики.
Нам также нужно более серьезно, чем раньше, заниматься и нашим региональным развитием. Мы видели, что региональное неравенство увеличилось и не все регионы Эстонии развивались с одинаковой скоростью, поэтому мы поставили перед собой цель уменьшить региональное неравенство.
Это означает, что мы преобразуем модель финансирования местных самоуправлений и предоставим им возможность расширить свою доходную базу. Это должно позволить местным самоуправлениям предлагать услуги, в которых нуждаются люди, даже в отдаленных районах Эстонии. Мы также решили направить больше инвестиций, чем раньше, в конкурентоспособность небольших регионов.
Мы успешная западная страна и хотим принадлежать к североевропейскому ценностному пространству. Это означает и уважение прав меньшинств наравне со всеми другими членами общества.
Поверьте, несмотря на войну и тяжелые времена, жизнь продолжается. Люди встречаются, влюбляются, съезжаются - иногда и расстаются, а также женятся. Создаваемая коалиция решила изменить действующий Закон о семье таким образом, чтобы это сделало всех людей равными перед законом.
Разумеется, я говорю о равенстве браков. В дополнение к этому мы решили погасить один старый "долг" и ввести в действие прикладные акты Закона о сожительстве. Таким образом, Закон о сожительстве наконец станет тем, чем он задумывался с самого начала, - нейтральным в гендерном отношении законом, регулирующим сожительство.
Государство не должно препятствовать желанию людей любить друг друга и жить вместе, при этом государство должно поддерживать людей правовыми рамками, если это необходимо. Этим мы надеемся положить конец длившейся годы патовой ситуации, внесшей бессмысленный раскол в наше общество.
Я уверена, что новое правительство будет деятельным и продуктивным. Будет нелегко, поскольку времена по-прежнему трудные, а задачи, стоящие перед нами, очень непростые. Но мы справимся. Так же как и всегда эстонский народ справлялся. И давайте смотреть правде в глаза, мы не просто преуспели - на самом деле мы были чрезвычайно успешными. Почему бы нам не быть столь же успешными и в будущем? Вопрос и ответ - в наших собственных руках. Мы можем добиться всего, чего захотим. Потому что такой уж мы народ - неуступчивые, упрямые, трудолюбивые и успешные.
У нас хватает и разума, и души, мы умеем помогать нуждающимся и в то же время организовывать жизнь нашей страны так, чтобы наши потомки тоже могли жить здесь хорошо и с гордостью.
Из речи Каи Каллас в качестве кандидата на пост премьер-министра 11 апреля в Рийгикогу.