ПАРЛАМЕНТ ⟩ Оппозиция обвиняет партии власти во лжи избирателям

- Я абсолютно уверен, что вы очень сильны в истории и наверняка знаете также такого человека, как Иосиф Виссарионович Сталин. Когда Эстонию объединили с Россией - извиняюсь, с Советским Союзом, - то одним из направлений у Сталина была также принудительная коллективизация, когда богатые хутора должны были войти в колхоз, люди должны были отдавать свое имущество, скотину и так далее. По сути это было уничтожение эстонских хуторов. И если посмотреть сейчас на вашу деятельность по повышению налогов: налог на недвижимость, размер которого не определен, налог на автомобиль, налог на роскошь, акцизный налог, налог с оборота - все они вырастут. По сути, вы повторяете действия Сталина. Мой вопрос вам: почему вы это делаете?

Кая Каллас:

- Спасибо! Может быть, это будет неожиданностью для вас, однако акцизы действуют и сейчас. И акцизы существуют для того, чтобы стимулировать людей не курить или не употреблять алкоголь. Они вполне себе имеются. Во-вторых, что касается налогообложения земли под жильем: отменяется то, что за нее нельзя брать деньги. Это местный налог и местное самоуправление будет решать, применять ли такой налог или вводить освобождение от налога.