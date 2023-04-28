ПАРЛАМЕНТ ⟩ Оппозиция обвиняет партии власти во лжи избирателям

Новый правящий союз с первых же дней подвергся острой критике со стороны оппозиции в связи с намерением повысить налоги. На состоявшемся 19 апреля парламентском инфочасе председатель EKRE Мартин Хельме обвинил премьер-министра Каю Каллас в откровенной лжи.
Член Рийгикогу Мартин Хельме (EKRE):
- Дорогой премьер-министр! Вы прославились своей октябрьской фразой, мол, читайте по моим губам - налоги не повысятся, точка. А позднее вы оправдывались тем, что говорили не о будущем, что говорили не о выборах, а о бюджете тогдашнего правительства. Однако на съезде или большом собрании своей партии 14 января вы сказали, говоря о предвыборной кампании и о программе, следующее: "Мы должны исключить ситуацию, когда государство, повышая свое налоговое бремя, начинает, в свою очередь, угрожать уровню жизни своего народа". И еще: "Сейчас госбюджет дефицитный, он нежизнеспособен. Поэтому мы в случае более быстрого, чем обычно, экономического роста приведем госбюджет в равновесие за четыре года. Бюджетные доходы надо увеличить, не увеличивая налоговое бремя". Теперь негде спрятаться - это было сказано о выборах и это было предвыборное обещание. Почему вы врали в глаза народу?
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ):
- Вы очень правильно цитируете про налоговое бремя, и оно действительно не повысится. Что мы обещали на выборах, так это то, что мы гарантируем безопасность Эстонии, мы повысим расходы на безопасность Эстонии до трех процентов валового продукта внутренней экономики. В области безопасности имеется целый ряд разных вещей, которые мы будем делать.
Вторым нашим большим обещанием было отменить наказывающий средний класс "налоговый горб". Это мы тоже сделаем, и, по сути, это изменение исходит как раз из того, что действующая налоговая система является браком, наказывающим за то, что зарплаты растут, и не оставляющим эти деньги у людей на руках. Мы реформируем эту налоговую систему, отменим этот ступенчатый подоходный налог.
Третьим нашим обещанием было упорядочить государственные финансы, привести в равновесие доходы и расходы государства. К этому мы движемся. Если посмотреть на те шаги, которые мы предпринимаем в налоговой политике, то мы действуем в том ключе, чтобы, например, действовал принцип "платит загрязняющий". Чтобы руководить также действиями людей, а не повышать налоги на рабочую силу, ведь налогообложение труда должно быть настолько низким, насколько только возможно.
Четвертым крупным обещанием было осуществление зеленой реформы и все с этим связанное: вывод на рынок дополнительных энергетических мощностей, чтобы оживить экономику и повысить ее конкурентоспособность. Реформы тоже существуют для того, чтобы повысить конкурентоспособность экономики в отдаленной перспективе, ведь это то, к чему идет весь мир и где эстонские предприятия отставать не должны. Если мы посмотрим чисто на предвыборные программы, то в предвыборных программах обещания Партии реформ были самыми маленькими в финансовом отношении. Ваши обещания стоили 2,7 миллиарда. Я думаю, было бы адекватно спросить также: где бы вы взяли деньги на это?
Просто различие между вами и мной в том, что я получила мандат на формирование правительства и я должна также отвечать на эти вопросы. В Эстонии правительства коалиционные, и поэтому никогда нельзя знать наперед, какие обещания будут выполнены в коалиционном соглашении, в любом случае являющемся компромиссом. И поэтому в первую очередь надо определить те вещи, которые мы сделаем, которые мы также обещали и сделаем, а также где возьмем деньги на это.
Мартин Хельме:
- Никакого мандата вы не получили, вы получили э-голоса.
Во-вторых, о наших предвыборных обещаниях говорить смысла нет. Если бы мы составляли здесь коалиционный договор, он бы решил этот вопрос без вранья избирателям. А все эти вещи, которые вы обещали избирателям… Не знаю, отправить бы вас обратно посмотреть на свою речь перед большим собранием и сказать, мол, читайте по губам Каи Каллас: "Налоговое бремя не увеличится!" и "Сбалансируем государственный бюджет за четыре года без повышения налогов!".
Причем хоть вы и пытаетесь здесь упорствовать по части налогового бремени и налогов, то налоговое бремя тоже вырастет. У нас вырастут налоги, появятся новые налоги и налоговое бремя тоже вырастет. Так что за этим тоже никак не спрятаться. Я не понимаю.
Вообще-то я спрашивал вас не о нашей собственной программе. У нас очень хорошая и прекрасная программа, и по бумажным голосам она завоевала поддержку избирателей. Я спрашивал у вас, почему вы лгали людям. Почему вы лгали, что налоги не повысятся? На большом собрании своей партии, здесь в Рийгикогу и в ходе предвыборных дебатов вы обещали, что налоги не повысятся и налоговое бремя не увеличится. Теперь вы составили коалиционное соглашение, по которому налоговое бремя вырастет, налоги повысятся и появятся новые налоги. Это вранье людям в лицо. Почему вы сделали это?
Кая Каллас:
- Во-первых, 22 октября здесь проходили дебаты относительно госбюджета. Ясно, что я могу говорить именно о том правительстве, которое действует в данный момент, и о том правительстве, с которым мы представляли бюджет. В бюджете мы действительно, как и в предыдущей коалиции, договорились о налоговом мире. Мы договорились о том, что налоги не повысятся, поэтому я и могла отвечать таким образом.
Если следовать вашей логике, то могло бы случиться так, что я сказала бы здесь 22 октября: "Равенству браков быть!". И если бы следующим правительством пришлось руководить Мартину Хельме, то мы смогли бы говорить об этом, мол, видите, Мартин Хельме не выполняет обещание, которое было дано. Это ведь абсурд, вы не можете давать обещания за следующее правительство. Не могу и я, ведь: а) я не знаю, кто будет в следующем правительстве; b) мы не знаем, какова будет коалиция в этом правительстве; с) мы не знаем, каковы будут обещания каждой коалиционной партии; d) мы на самом деле не знаем, на какие компромиссы нам придется пойти.
Да, мы пошли на выборы со своими предвыборными обещаниями. Мы обещали, что сохраним безопасность Эстонии, что мы и сделали. Что увеличим расходы на гособорону, что мы тоже сделали. Во-вторых, мы обещали, что отменим "налоговый горб". Об этом мы тоже договорились.
В коалиции мы договорились об этом, и о чем я говорила всегда, так это то, что мы приведем расходы и доходы государственного бюджета в равновесие. Это не просто то, что делали вы, будучи министром финансов, когда вы просто врали, что проведете ревизию бюджета и оттуда возьмутся 980 миллионов экономии. Это было совершенно пустое обещание, которое нам пришлось затем наполнить содержанием.
Что касается налогового бремени, то посмотрите на эти таблицы. Налоговое бремя уменьшится на 32% и постепенно - еще больше, если вы посмотрите также на этот весенний финансовый прогноз. То есть поскольку ВВП вырастет - налоговое бремя соотносится с ВВП - и поскольку у нас настолько низкие налоги, то налоговое бремя на самом деле не увеличится.
Перед выборами мы с тобой, Мартин, очень часто на дебатах встречались один на один. Ты ни разу не сказал, откуда возьмешь деньги на покрытие обещаний. На этих дебатах ты ни разу не упомянул о тех 2,7 миллиарда, которые необходимы для выполнения ваших обещаний. Я говорила там о государственных финансах. Я говорила о тех вещах, которые делаем все мы. Но разница между тобой и мной в том, что ты и дальше можешь вести такие разговоры. Ты не обязан говорить, откуда возьмутся эти деньги. А я должна и говорю это честно.
Член Рийгикогу Калле Грюнталь (EKRE):
- Я абсолютно уверен, что вы очень сильны в истории и наверняка знаете также такого человека, как Иосиф Виссарионович Сталин. Когда Эстонию объединили с Россией - извиняюсь, с Советским Союзом, - то одним из направлений у Сталина была также принудительная коллективизация, когда богатые хутора должны были войти в колхоз, люди должны были отдавать свое имущество, скотину и так далее. По сути это было уничтожение эстонских хуторов. И если посмотреть сейчас на вашу деятельность по повышению налогов: налог на недвижимость, размер которого не определен, налог на автомобиль, налог на роскошь, акцизный налог, налог с оборота - все они вырастут. По сути, вы повторяете действия Сталина. Мой вопрос вам: почему вы это делаете?
Кая Каллас:
- Спасибо! Может быть, это будет неожиданностью для вас, однако акцизы действуют и сейчас. И акцизы существуют для того, чтобы стимулировать людей не курить или не употреблять алкоголь. Они вполне себе имеются. Во-вторых, что касается налогообложения земли под жильем: отменяется то, что за нее нельзя брать деньги. Это местный налог и местное самоуправление будет решать, применять ли такой налог или вводить освобождение от налога.
Вы говорите очень интересно, и мне кажется, что, может быть, берете из истории именно подходящие вам факты, которые вам хочется использовать. Но если вы хотите поговорить об истории, то в 1933-1934 годах расходы Эстонии на гособорону были рекордно низкими, потому что было так много других вещей, которые можно и нужно было сделать. Я тоже хотела бы сделать очень много других вещей, но мы находимся в такой ситуации в сфере безопасности, когда должны инвестировать в безопасность Эстонии.
Если вернуться в историю, то в 1939 году стало ясно, что грядет большая война и расходы на гособорону увеличили на 100%, но только на бумаге, так как эти заказы выполнить было уже невозможно, ведь большая война уже шла. То есть если мы не примем эти решения сегодня - а деньги на них не придут невесть откуда или от зарубежного дяди, а их нужно взять из наших собственных средств, - если мы не примем эти решения об инвестициях, то, может быть, и случится так, что мы потеряем свою независимость. А этого мы не хотим, поэтому все это и делаем.
Сравнивать увеличение налога с оборота на 2% со сталинской коллективизацией - для меня такая ассоциация, честно говоря, как-то не прослеживается. Если мы возьмем потребительскую корзину в 120 евро, то в виде налога с оборота придется доплатить 2 евро, то есть 1,6%. В случае потребительской корзины в 50 евро доплатить придется 83 цента, в случае 100 евро - 1,6 евро. То есть на самом деле эти объемы никак не сравнимы с какими-то параллелями, которые хотите провести вы.