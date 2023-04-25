Анвар Самост: Даже коалиционные договоры раньше были лучше

Сразу после опубликования текста договора в тихую субботу вопросов было много. В нем были явные признаки спешки, как, например, обещание "продолжить строительство аварийно опасных участков" на шоссе Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну - явная ошибка редактирования, которая перед торжественным подписанием документа все же была исправлена. Однако, например, уже подписанный договор содержал фразу, которая говорит: "К 2027 году переведем основы образования в Эстонии полностью на эстонский язык, когда дети будут ходить в общие детсады, независимо от их домашнего языка". Это тоже была ошибка, ведь на самом деле правительство не отступит от решения о том, что переход произойдет в 2024 году. Даже будущий министр образования не обратил внимания на ошибку до подписания договора, и оппозиция уже успела покритиковать его, что вполне понятно.