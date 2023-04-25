Анвар Самост: Даже коалиционные договоры раньше были лучше

За последнюю пару недель многие люди из различных сфер жизни прочитали 24-страничное коалиционное соглашение нового правительства Каи Каллас. У народных депутатов и министров, входящих в коалицию, пресса попросила разъяснений относительно содержания документа, который в значительной степени станет определять жизнь Эстонии в последующие годы, и проанализировала полученные ответы. Результаты были путаными, как и сам коалиционный договор.
Сразу после опубликования текста договора в тихую субботу вопросов было много. В нем были явные признаки спешки, как, например, обещание "продолжить строительство аварийно опасных участков" на шоссе Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну - явная ошибка редактирования, которая перед торжественным подписанием документа все же была исправлена. Однако, например, уже подписанный договор содержал фразу, которая говорит: "К 2027 году переведем основы образования в Эстонии полностью на эстонский язык, когда дети будут ходить в общие детсады, независимо от их домашнего языка". Это тоже была ошибка, ведь на самом деле правительство не отступит от решения о том, что переход произойдет в 2024 году. Даже будущий министр образования не обратил внимания на ошибку до подписания договора, и оппозиция уже успела покритиковать его, что вполне понятно.
Бог с ними, с ошибками по небрежности. Гораздо больше в договоре вещей, неясных по сути своей.
С первого же дня между тремя партиями нового правительства - Партией реформ, "Eesti 200" и Социал-демократической партией - начался спор о том, что означает пункт договора, гласящий: "К 2027 году установим в публичном секторе минимальную зарплату в размере 60% медианной зарплаты. Поставим цель в мае 2023 года в результате трехстороннего соглашения о намерениях заключить договоры с профсоюзами и работодателями о том, чтобы минимальная зарплата к 2027 году достигла 60 процентов медианы и чтобы минимальная зарплата росла быстрее средней зарплаты".
О минимальной зарплате в Эстонии договариваются профсоюзы и работодатели, естественно, не являющиеся сторонами коалиционного договора. О чем бы ни говорили с ними Партия реформ и социал-демократы наряду с переговорами, после обнародования договора работодатели и на самом деле также профсоюзы стали от него дистанцироваться.
Повышение минимальной зарплаты вошло в договор в качестве важнейшего обещания соцдемов, и скоро выяснится, не получится ли так, как сказала Кая Каллас в интервью газете "Eesti Päevaleht": "Мы получим налоговый горб, соцдемы получат повышение налогов".
Журналисты знают, что для обычных людей наиболее волнующим пунктом в коалиционном договоре является вопрос автоналога: любая новость на эту тему читается очень внимательно. И все опять же потому, что, в прямом смысле слова, никто не может сказать, что и в каком объеме планируют обложить налогом.
"Зачем нужно раскалывать "Eesti Energia" на куски, в том числе отделять сланцедобычу от самого ценного принадлежащего государству предприятия Эстонии?"
Анвар Самост, журналист
Придется ли автовладельцам больше платить за автомобили с более высокими выбросами CO2? Или больше платить за мощность? Или за стоимость автомобиля? Окажутся ли под ударом более старые автомобили или для них, напротив, установят налоговую льготу? Ответов на эти вопросы нет, известно только, что в год правительство желает собрать с автомобилей налогов на 120 миллионов евро.
Какое-то время члены коалиции высказывали разные мнения относительно того, позволит ли договор двигаться "Viru Keemia Grupр" со своими новыми сланцевыми шахтами дальше.
Еще больше сбивает с толку разная интерпретация министром по делам регионов, социал-демократом Мадисом Калласом и представлявшим за столом переговоров ту же партию Евгением Осиновским вопроса о том, надо ли изменять принятую прежним правительством в последний момент программу развития лесного хозяйства или же следует урезать объемы вырубок? В самом коалиционном договоре об объемах вырубок говорится мало.
Руководители самоуправлений с удивлением читают в договоре: "Увеличим финансовую автономию местных самоуправлений. Предоставим местным самоуправлениям большую гибкость в установлении местных налогов. Сбалансируем доходную базу самоуправлений". Что это значит? Что самоуправления смогут при желании отменить освобождение от налога на землю под жильем и быстро повысить этот налог, а государство перераспределит поступающие от доходов деньги в пользу бедных волостей? В договоре этого нет.
И еще в коалиционном договоре упомянуты реформы, относительно которых есть один простой вопрос: зачем? Зачем нужно раскалывать "Eesti Energia" на куски, в том числе отделять сланцедобычу от самого ценного принадлежащего государству предприятия Эстонии? Зачем нужно из частей Министерства окружающей среды и Министерства экономики лепить гигантское по меркам Эстонии Министерство климата? Зачем в Ида-Вирумаа нужен специальный представитель правительства?
Этот перечень можно бы и продолжить, да место в газете заканчивается.