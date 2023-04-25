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Михкель Нестор: Строительная деятельность замедляется

Михкель Нестор
, экономический аналитик SEB
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Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB Фото: Madis Veltman

По сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом квартале нынешнего года разрешений на строительство для возведения жилых площадей было выдано почти на четверть меньше. В последний раз этот показатель был настолько низким в начале 2016 года.

Для замедления строительной деятельности по сути оказались выполнены все предварительные условия. Объемы жилого строительства в последние годы были очень большими. За последние пять лет в эксплуатацию было сдано 36500 новых жилых помещений, что составляет около пяти процентов всего жилого фонда Эстонии. На таком уровне объемы строительства, очевидно, все равно не смогли бы удержаться долго.

Из-за созданных коронакризисом проблем с поставками и мощного спроса цены на строительство выросли всего лишь за два года более чем на треть.

На готовность браться за новые проекты влияет также доступность капитала и его цена. Шестимесячный Euribor вырос со ставки начала 2020 года -0,3% до теперешней ставки 3,6%, что значительно влияет на исследование окупаемости прежних бизнес-планов.

Нельзя также забывать о демографической ситуации в Эстонии. А именно: количество достигших возраста приобретения первого жилья молодых людей 1990-х годов рождения почти на 40% уступает численности прежних поколений из-за низкой рождаемости в вышеупомянутые годы. Неудивительно, что некоторое уменьшение предложения в связи с этим было необходимо. На покупателей влияют не только девелоперы недвижимости, но, естественно, и процентные ставки.

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