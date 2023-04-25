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СПАСАТЕЛИ ⟩ На металлопроизводстве загорелись старые шины

21-22 апреля 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Днем 21 апреля в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на бульваре Вабадузе в городе Кивиыли Люганузеской волости.

К моменту прибытия спасателей горели старые шины и автобусные сиденья, находившиеся в груде железа площадью 100 квадратных метров. На тушение пожара ушло почти три часа. Возгорание могло начаться в ходе работ по металлу.

О пожаре был проинформирован Департамент окружающей среды.

В тушении огня приняли участие профессиональные спасатели из Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве и Кунда, а также добровольные спасатели из Пуртсе. 

Большой пожар угрожал жилым домам

22 апреля в 14.40 спасатели получили сообщение о пожаре в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. Огонь перемещался в сторону домов. Спасатели потушили пожар на площади 3 га с помощью огнетушителей и воды. В тушении пожара участвовали профессиональные спасатели из Йыхви и Кохтла-Ярве и добровольные спасатели из Мяэтагузе.

Всего в минувшие выходные в Ида-Вирумаа произошло 12 пожаров.

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