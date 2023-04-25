ОДИН ВОПРОС ⟩ Собирается ли Кохтла-Ярве восстановить спортшколу?

Комиссия по работе с молодежью и спорту Кохтла-Ярвеского горсобрания провела последнее заседание в Вильянди, чтобы ознакомиться с деятельностью тамошней спортивной школы и рассмотреть вопрос о целесообразности восстановления в Кохтла-Ярве спортивной школы, упраздненной более 20 лет назад, когда вся спортивная деятельность была переведена на систему спортивных клубов.
Председатель кохтла-ярвеской комиссии по работе с молодежью и спорту Сергей ЛОПИН:
- Восстановить спортшколу ни в этом, ни, очевидно, в следующем году не представляется возможным. Это потребовало бы от города дополнительно ежегодных расходов порядка 500000 - 600000 евро. Такие деньги взять неоткуда.
Однако для начала попробуем выяснить, что даст восстановление спортшколы и как к этому относятся горожане и деятели спорта. Сейчас существуют разные взгляды на этот счет. С одной стороны, в спортшколе у тренеров появится больше уверенности, но тогда будут и более жесткие рамки деятельности. Некоторые спортивные клубы, скорее, ценят нынешнюю свободу, которую дает клубная система.
В некоторых самоуправлениях также действует гибридная система, когда действуют как спортшкола, так и клубы. Но сама по себе система не уменьшит нехватку денег. Придется решать, что было бы наиболее оптимальным для Кохтла-Ярве.