ОДИН ВОПРОС ⟩ Собирается ли Кохтла-Ярве восстановить спортшколу?

Председатель кохтла-ярвеской комиссии по работе с молодежью и спорту Сергей ЛОПИН:

- Восстановить спортшколу ни в этом, ни, очевидно, в следующем году не представляется возможным. Это потребовало бы от города дополнительно ежегодных расходов порядка 500000 - 600000 евро. Такие деньги взять неоткуда.

Однако для начала попробуем выяснить, что даст восстановление спортшколы и как к этому относятся горожане и деятели спорта. Сейчас существуют разные взгляды на этот счет. С одной стороны, в спортшколе у тренеров появится больше уверенности, но тогда будут и более жесткие рамки деятельности. Некоторые спортивные клубы, скорее, ценят нынешнюю свободу, которую дает клубная система.