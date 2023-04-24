Правительство одобрило законопроект о сокращении семейных пособий

В случае принятия законопроекта экономия для госбюджета составит 5,1 млн евро в 2023 году и за период до 2027 года в общей сложности 151,8 млн евро.

По данным Департамента социального страхования, в прошлом году пособие по алиментам на ребенка выплачивалось на 6160 детей, т.е. примерно на 2% всех детей в Эстонии.

По состоянию на 31 марта 2023 года, пособие многодетным семьям получали 24 846 семей. Из них в 24 717 семьях было от трех до шести детей, и в 129 семьях - семь и более детей.

В общей сложности в многодетных семьях в Эстонии воспитываются 80 739 детей, или 29% от всех детей, на которых выплачивается детское пособие.

Закон о семейных пособиях, который решило изменить правительство Партии реформ, Eesti 200 и социал-демократов, был принят лишь в конце 2022 года. Тогда его поддержали в том числе социал-демократы и Партия реформ, входившие как в предыдущее, так и в новое правительство.