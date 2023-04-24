Правительство одобрило законопроект о сокращении пособий для многодетных семей на электронном заседании и направит его в Рийгикогу.
Правительство одобрило законопроект о сокращении семейных пособий
Как сообщает RusErr, пособия для многодетных семей будут сокращены на 200 евро, а их индексация будет отменена. Также будет прекращена схема плавного сокращения выплаты пособия для многодетных семей.
Сокращения касаются только пособий для многодетных семей, а пособия на первого и второго ребенка, увеличенные с 1 января этого года, останутся без изменений.
С 1 января 2024 года пособие для семьи с числом детей от трех до шести сократится с 650 до 450 евро в месяц, а для семей с семью и более детьми - с 850 до 650 евро в месяц.
Одновременно пособие, выплачиваемое государством на ребенка, родитель которого не платит алименты или платит их меньше того размера, в котором он обязан это делать, увеличится со 100 до 200 евро в месяц.
Схема плавного прекращения выплаты пособия многодетным семьям будет отменена с 1 июля 2023 года. Согласно этой схеме, при достижении старшим ребенком 19-летнего возраста пособие продолжает выплачиваться с сокращением на одну треть, по достижении 19-летнего возраста вторым ребенком - с сокращением на две трети, и прекращает выплачиваться только когда самый младший ребенок достигнет 19-летнего возраста.
Для семей, которым с начала года уже выплачивается две трети пособия по этой схеме, вводится переходный период 6 месяцев, чтобы дать им возможность адаптироваться, т.е. они будут продолжать получать пособие для многодетной семьи до конца года. Семьи, у которых возникло бы право на продолжение выплаты пособия по этой схеме с 1 июля 2023 года, выплата пособия продолжена не будет.
В случае принятия законопроекта экономия для госбюджета составит 5,1 млн евро в 2023 году и за период до 2027 года в общей сложности 151,8 млн евро.
По данным Департамента социального страхования, в прошлом году пособие по алиментам на ребенка выплачивалось на 6160 детей, т.е. примерно на 2% всех детей в Эстонии.
По состоянию на 31 марта 2023 года, пособие многодетным семьям получали 24 846 семей. Из них в 24 717 семьях было от трех до шести детей, и в 129 семьях - семь и более детей.
В общей сложности в многодетных семьях в Эстонии воспитываются 80 739 детей, или 29% от всех детей, на которых выплачивается детское пособие.
Закон о семейных пособиях, который решило изменить правительство Партии реформ, Eesti 200 и социал-демократов, был принят лишь в конце 2022 года. Тогда его поддержали в том числе социал-демократы и Партия реформ, входившие как в предыдущее, так и в новое правительство.
Этот закон повысил пособия на первого и второго ребенка с 60 до 80 евро в месяц с 1 января этого года, а пособие для родителей-одиночек - с 19,18 евро до 80 евро в месяц. Пособие для семей с тремя-шестью детьми было увеличено с 300 евро до 650 евро в месяц, а для семи и более детей - с 400 евро до 850 евро в месяц. Кроме того, с 1 мая 2024 года пособие для многодетных семей подлежало индексации тем же индексом, что и пенсии.
Эстонский Союз многодетных семей на свой странице опубликовал мнение, что сокращение семейных пособий и масштабное повышение налогов ударят как по сегодняшним многодетным семьям, так и по будущей рождаемости. Поэтому ассоциация не может согласиться с проектом поправок к пособиям, направленным министерством в срочном порядке и вновь призывает стороны к совместному поиску разумных решений.
- Мы согласны с тем, что в сложной ситуации государство должно найти сбережения, но сейчас семьям с детьми приходит месседж о том, что субсидии будут урезаны, индексация и плавное прекращение семейных пособий отменены, возмещения подоходного налога, связанные с детьми и жильем будет отменен, а налог с оборота и подоходный налог будут повышены в условиях и без того высокой инфляции, - сказал глава Союза Ааге Ыунап и добавил, что больше всего пострадают семьи с детьми со средним доходом. "В среднем запланированная смена будет отнимать 6000 евро в год из кошелька семьи с детьми", - считает Ыунап.
Как сообщает Союз многодетных семей, в Эстонии проживает 259 338 детей, из которых 80 739 растут в многодетных семьях. По состоянию на 31 марта 2023 года помощь семьям с детьми получили 24 846 семей.