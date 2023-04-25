В позапрошлое воскресенье в рамках серийных походов от мызы к мызе около 70 человек отправились на природу и прошагали от Эрра до Пюсси. По пути мы прошли карстовую местность Ухаку, где река Эрра уходит под землю.

Отправной точкой похода стала мыза Эрра, от сердца которой остались лишь руины. Руководитель похода Кая Крейсман рассказала, что мыза Эрра впервые упоминается в 1547 году и в свое время считалась очень прогрессивной и красивой мызой с большим цветником и парковой зоной, но во время Северной войны комплекс растащили.