ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Пал травы - особенность Ида-Вирумаа?

Если посмотреть статистику, то кажется, что крупные травопалы для Ида-Вирумаа более характерны, чем для других уездов. Например, в выходные в нашем уезде спасатели выезжали на тушение 12 пожаров, а в соседнем Ляэне-Вирумаа не было ни одного.

В этом году в Ида-Вирумаа из-за возгорания сухой травы уже уничтожено два здания, еще несколько спасателям удалось спасти. Эти пожары имеют ряд причин, от небрежно брошенного окурка до сжигания весеннего мусора и преднамеренного поджога травы.

Сжигание сухой травы в Эстонии уже много лет под запретом, за это также предусмотрен штраф. Но кажется, что эта информация с трудом доходит до многих людей. Традиция травопала зародилась несколько десятков лет назад, когда считалось, что если сжечь старую траву, то новая прорастет быстрее. Однако на самом деле разрушительная работа огня уничтожает мелких млекопитающих и насекомых. При утрате контроля возгорание может перерасти в крупный лесной пожар или уничтожить жилые дома и другое имущество.