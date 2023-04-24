За неделю полиция поймала почти 2700 лихачей

В течение недели в работе принял участие 861 полицейский, который проверил почти 1600 мест по всей Эстонии, о которых граждане уведомили заранее. Помимо превышения скорости было зафиксировано 355 других нарушений.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, количество нарушителей и максимальные зафиксированные скорости пугающе высоки. Например, в Таллинне полиция задержала мотоциклиста, скорость движения которого в центре города составила 104 км/ч. А на другой таллиннской дороге, Ярвевана теэ, скорость пойманного нарушителя достигала 146 км/ч.

- В то время как большинству лихачей пришлось облегчить свои кошельки из-за нарушения, в случае незначительных нарушений гораздо полезнее, чем штраф, - если полицейский поговорит с гонщиком и сначала вынесет предупреждение, - сказал Лойго. Поэтому сотрудники полиции провели предупредительную беседу с 1024 водителями.

- В случае особо крупных и неоднократных нарушений водители могут быть лишены права управления транспортным средством или им может быть назначен арест, - добавил сотрудник полиции. Так случилось, например, с 26-летним мужчиной, превысившим скорость при совершении опасного обгона в Рапламаа, - ближайшие 20 дней он проведет в изоляторе. Мужчина ранее был наказан за превышение скорости и поэтому теперь он также лишен права управления транспортным средством.

Примечательны и оправдания лихачей. Так, на Пирита теэ в Таллинне полиция засняла на камеру мчащуюся машину. Находившиеся в ней дамы в оправдание сказали, что торопятся добраться с одного кладбища на другое. Другой водитель в Таллинне сообщил полиции, что ехал со свечой на могилу отца, когда патруль остановил его за превышение скорости. "Спешка на кладбище не вернет мертвых, но водитель может довольно быстро оказаться на кладбище, если поспешит бездумно", заметил Лойго.

Полиция благодарит всех, кто сообщил о своих наблюдениях за местами превышения скорости: "В ходе работы мы обнаружили несколько таких мест, где проблема превышения скорости является большой и постоянной, и где мы обязательно продолжим ее отслеживать".