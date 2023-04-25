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Как живешь, Нарва? ⟩ Три года отменявшийся велопоход зеленых прибудет наконец в Нарву

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Ведущие дня велопохода Рейго Ахвен, Кристо Элиас и Ленна Куурма в течение трех дней будут знакомить участников похода с Ида-Вирумаа и Нарвой, а также проведут интересную экологическую культурно-развлекательную программу.
Ведущие дня велопохода Рейго Ахвен, Кристо Элиас и Ленна Куурма в течение трех дней будут знакомить участников похода с Ида-Вирумаа и Нарвой, а также проведут интересную экологическую культурно-развлекательную программу. Фото: rattaretked.ee

Велопоход зеленых "Как живешь, Нарва?", дважды отменявшийся из-за коронапандемии и не состоявшийся также прошлой весной из-за войны в Украине, состоится нынче 19-21 мая. Во время похода участники увидят как промышленные ландшафты, так и места с живописной природой.

- Опасение, что в промежутке традиция участия в походе исчезла, несостоятельно: регистрация идет активно. Перед первым повышением цены билета зарегистрировались уже около 1200 человек, и теперь число участников тоже потихоньку увеличивается, мы рассчитываем, что 1500 участников будет наверняка, - сказал один из организаторов велопохода Пеэп Веэдла.

Нынешние цены - полный билет 93 евро, льготный билет 83 евро, семейный билет 273 евро и билет спонсора 200 евро - действуют до 10 мая. "Если есть желание получить билет по лучшей цене, то разумно купить его, а если человеку не важно, сколько стоит, а важно, чтобы погода была хорошая, то можно еще подождать", - отметил Веэдла.

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