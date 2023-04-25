Как живешь, Нарва? ⟩ Три года отменявшийся велопоход зеленых прибудет наконец в Нарву

Велопоход зеленых "Как живешь, Нарва?", дважды отменявшийся из-за коронапандемии и не состоявшийся также прошлой весной из-за войны в Украине, состоится нынче 19-21 мая. Во время похода участники увидят как промышленные ландшафты, так и места с живописной природой.
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- Опасение, что в промежутке традиция участия в походе исчезла, несостоятельно: регистрация идет активно. Перед первым повышением цены билета зарегистрировались уже около 1200 человек, и теперь число участников тоже потихоньку увеличивается, мы рассчитываем, что 1500 участников будет наверняка, - сказал один из организаторов велопохода Пеэп Веэдла.
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