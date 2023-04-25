Как живешь, Нарва? ⟩ Три года отменявшийся велопоход зеленых прибудет наконец в Нарву

- Опасение, что в промежутке традиция участия в походе исчезла, несостоятельно: регистрация идет активно. Перед первым повышением цены билета зарегистрировались уже около 1200 человек, и теперь число участников тоже потихоньку увеличивается, мы рассчитываем, что 1500 участников будет наверняка, - сказал один из организаторов велопохода Пеэп Веэдла.

Нынешние цены - полный билет 93 евро, льготный билет 83 евро, семейный билет 273 евро и билет спонсора 200 евро - действуют до 10 мая. "Если есть желание получить билет по лучшей цене, то разумно купить его, а если человеку не важно, сколько стоит, а важно, чтобы погода была хорошая, то можно еще подождать", - отметил Веэдла.