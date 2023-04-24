Жители Эстонии слишком поздно обращаются за психологической помощью

Попасть на прием к клиническому психологу в Эстонии до сих пор очень сложно. Вместе с тем спрос на такую помощь растет.
Жители Эстонии обращаются за психологической помощью к специалисту слишком поздно, - передает RusErr слова психолога Хелены Талихярм.
По ее словам, хотя психическое здоровье жителей Эстонии с годами ухудшилось, все больше людей обращаются за помощью к специалистам. Война в Украине и пандемия коронавируса наложили сильный отпечаток на психическое здоровье людей.
- Тот факт, что мужчины обращаются за помощью к психологу, в Эстонии до сих пор для многих табу, - отметила в передаче Terevisioon Талихярм.
- Эстонец обращается за помощью только в том случае, когда, образно говоря, нужно тушить пожар, то есть когда показатели здоровья уже не в норме, - сказала психолог.
Она отметила, что зачастую жители Эстонии обращаются к врачу слишком поздно, например, когда человек находится в настолько глубокой депрессии, что больше не может встать с постели, или когда тревога возросла до такой степени, что мешает работе.
Она подчеркнула, что необходимо обращать внимание на свое внутреннее состояние: "К психологу нужно обратиться уже в том случае, если ваше самочувствие начинает ухудшаться. Например, при повышенной тревожности, подавленном настроении, нарушении сна или изменении аппетита", - перечислила Талихярм.
Талихярм объяснила, с точки зрения психического здоровья очень важно, чтобы базовые потребности человека были удовлетворены. Для этого необходимо следить за тем, чтобы количество часов сна достигало восьми, чтобы на столе была сбалансированная еда и чистая вода, чтобы человек достаточно двигался и общался с близкими.
По ее словам, проверить психическое здоровье можно, пройдя тест на домашней стране портала первой психологической помощи Peaasi.ee. "Если результаты теста выделены красным цветом, нужно обратиться за помощью", - подчеркнула психолог.
Талихярм также признала, что сейчас сложно попасть к клиническому психологу по направлению семейного врача, поскольку свободного времени на прием просто нет.
- Мне бы очень хотелось, чтобы было иначе. Для жителей Эстонии по-прежнему доступна возможность получения бесплатной помощи, но должна признать, что ценообразование психологических услуг не идет в ногу со временем, клиникам разумнее обслуживать платежеспособных клиентов, - пояснила она, подчеркнув, что в интернете можно найти номера телефонов кризисной горячей линии, которые работают круглосуточно.