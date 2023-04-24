Жители Эстонии слишком поздно обращаются за психологической помощью

Жители Эстонии обращаются за психологической помощью к специалисту слишком поздно, - передает RusErr слова психолога Хелены Талихярм.

По ее словам, хотя психическое здоровье жителей Эстонии с годами ухудшилось, все больше людей обращаются за помощью к специалистам. Война в Украине и пандемия коронавируса наложили сильный отпечаток на психическое здоровье людей.

- Тот факт, что мужчины обращаются за помощью к психологу, в Эстонии до сих пор для многих табу, - отметила в передаче Terevisioon Талихярм.

- Эстонец обращается за помощью только в том случае, когда, образно говоря, нужно тушить пожар, то есть когда показатели здоровья уже не в норме, - сказала психолог.

Она отметила, что зачастую жители Эстонии обращаются к врачу слишком поздно, например, когда человек находится в настолько глубокой депрессии, что больше не может встать с постели, или когда тревога возросла до такой степени, что мешает работе.

Она подчеркнула, что необходимо обращать внимание на свое внутреннее состояние: "К психологу нужно обратиться уже в том случае, если ваше самочувствие начинает ухудшаться. Например, при повышенной тревожности, подавленном настроении, нарушении сна или изменении аппетита", - перечислила Талихярм.