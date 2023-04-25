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На новом заводе магнитов в Нарве работу получат 350 человек

Эрик Гамзеев
, журналист
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Таким образом должен в конце 2025 года выглядеть создаваемый в Нарвском промышленном парке завод магнитов.
Таким образом должен в конце 2025 года выглядеть создаваемый в Нарвском промышленном парке завод магнитов. Фото: eskiis

Этим летом в Нарве начнется строительство завода по производству магнитов, на котором к концу 2025 года будут работать 350 человек.

В конце прошлого года государство приняло решение поддержать 18,75 млн евро из фонда справедливого перехода металлургическое предприятие "Neo Performance Materials", работающее сейчас в Силламяэ, которое планирует в Нарве строительство завода по производству магнитов вместе с центром исследований и разработок. Со своей стороны предприятие вложит в строительство завода более 81 миллиона евро.

Член правления "NPM Silmet" Райво Васну сообщил, что на данный момент предприятие приобрело почти десять гектаров земли для будущего завода в Нарвском промышленном парке, принадлежащем "Ida-Viru Arenguagentuur". "Проектировщики работают полным ходом. Мы надеемся в ближайшее время получить разрешение на строительство, чтобы в конце июня можно было заложить краеугольный камень завода", - сказал он.

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