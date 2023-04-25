На новом заводе магнитов в Нарве работу получат 350 человек

В конце прошлого года государство приняло решение поддержать 18,75 млн евро из фонда справедливого перехода металлургическое предприятие "Neo Performance Materials", работающее сейчас в Силламяэ, которое планирует в Нарве строительство завода по производству магнитов вместе с центром исследований и разработок. Со своей стороны предприятие вложит в строительство завода более 81 миллиона евро.

Член правления "NPM Silmet" Райво Васну сообщил, что на данный момент предприятие приобрело почти десять гектаров земли для будущего завода в Нарвском промышленном парке, принадлежащем "Ida-Viru Arenguagentuur". "Проектировщики работают полным ходом. Мы надеемся в ближайшее время получить разрешение на строительство, чтобы в конце июня можно было заложить краеугольный камень завода", - сказал он.