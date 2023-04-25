На новом заводе магнитов в Нарве работу получат 350 человек

Этим летом в Нарве начнется строительство завода по производству магнитов, на котором к концу 2025 года будут работать 350 человек.
В конце прошлого года государство приняло решение поддержать 18,75 млн евро из фонда справедливого перехода металлургическое предприятие "Neo Performance Materials", работающее сейчас в Силламяэ, которое планирует в Нарве строительство завода по производству магнитов вместе с центром исследований и разработок. Со своей стороны предприятие вложит в строительство завода более 81 миллиона евро.
Ключевые слова