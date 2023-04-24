Нарвских водителей просят поберечь земноводных

По заказу Нарвского департамента городского хозяйства, на окраинах города временно установлены дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении на дороге земноводных. Такой стандартный знак устанавливается обычно, чтобы спасти лягушек и жаб, весной массово передвигающихся на отмеченном участке дороги.

Эстонский фонд природы информирует, что лягушки начинают передвигаться к водоемам обычно в апреле. Необходимые условия - постоянная круглосуточная температура выше нуля, а также наличие небольшого дождя или повышенная влажность. Лягушки обычно передвигаются на закате в течение 2-4 часов. Длительность миграции может колебаться от нескольких ночей до нескольких недель, в зависимости от температурных скачков.

Как сообщил старший нарвский специалист по организации дорожного движения Игорь Круглов, в Нарве отмечены знаками три места, где наблюдался особо массовый переход земноводных через дорогу: въезд на территорию города со стороны Нарва-Йыэсуу, улица Кадастику в районе промышленного парка, а также Электрияама теэ.

Эти знаки для усиления внимания водителей к земноводным были изготовлены и установлены в рамках большого договора с подрядной фирмой по обслуживанию в Нарве средств организации дорожного движения - и дополнительного бюджетного финансирования не потребовалось. Знаки будут сняты до следующей весны, как только миграция земноводных закончится.